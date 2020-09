Land Rover Defender erhält ein eigenes Plug-in-Hybridmodell P400e

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der neue Land Rover Defender taucht gerade erst auf der Straße auf und es wurde ein neuer Antriebsstrang mit einem bekannten Namen angekündigt - P400e.

Es ist bekannt, weil dies der gleiche Spitzname ist, den Sie auch in anderen Fahrzeugen der Familie finden, wie beispielsweise dem Range Rover Sport P400e . Die Nummerierung bezieht sich auf die Gesamtleistung, wobei der kombinierte Benzin- und Elektromotor 404 PS leistet.

Das ist einem 2-Liter-Benziner und einem 105-kW-Elektromotor zu verdanken. Wir haben dieses System schon einmal im Range Rover Sport gesehen, daher haben wir ein ziemlich gutes Gefühl dafür, wie es sich im Defender verhalten wird. Wichtig ist, dass Sie nichts verlieren und dennoch die gleichen Fähigkeiten im Gelände und im Gelände haben. Der Motor kann zusätzliches Drehmoment für das Gelände hinzufügen oder die Beschleunigung auf der Straße unterstützen.

Sie können im rein elektrischen Modus bis zu 27 Meilen fahren. Das ist ungefähr der Durchschnitt für einen Plug-in-Hybrid dieses Typs, aber hier können Sie ihn auch im Gelände verwenden, da Sie immer noch die volle Allradleistung erhalten.

Die meisten Menschen werden das Hybrid-Setup nutzen , um die Emissionen zu senken. Land Rover sagt, dass Sie etwa 85 MPG und CO2 von nur 74 g / km erhalten, wenn das Hybrid-Setup sein volles Potenzial ausschöpft. Es gibt auch eine beeindruckende Beschleunigung mit einer Geschwindigkeit von 0,62 km / h von 5,6 Sekunden und einer Höchstgeschwindigkeit von 130 km / h.

Einige der Wirkungsgrade resultieren aus der Erholung beim Bremsen, was bedeutet, dass Sie diese Energie beim Stop-Start-Fahren nicht verlieren. Der Motor hilft beim Abstellen des Fußes und fügt die zusätzliche Sofortleistung hinzu, für die Elektroautos bekannt sind.

Der Nachteil wird für diejenigen Fahrer sein, die lange Strecken auf Autobahnen fahren möchten, wo das zusätzliche Gewicht dieser Batterie, das bald entladen wird, wahrscheinlich gegen Sie zählt. Wenn Sie nur über lange Strecken fahren, ist der Diesel auf lange Sicht wahrscheinlich noch effizienter.

Aber für jene Vorortbewohner, die das Gefühl haben, einen Verteidiger in ihrem Leben zu brauchen - und die nicht glauben würden, wie gut dieses Biest aussieht - wird der Plug-in-Hybrid einen Teil dieser Schuld an großen Autos lindern. Es unterstützt auch das schnelle Laden mit 50 kW, was bedeutet, dass Sie beim schnellen Aufladen auf dem Waitrose-Parkplatz nur mit Batterie auf kurze Distanz fahren können.

Es handelt sich um einen 19,2-kWh-Akku, der mit dem Ladekabel für Modus 3 geliefert wird (das ist das Kabel für die meisten öffentlichen Ladegeräte), während ein Kabel für Modus 2 optional zum Laden von Haushaltssteckdosen erhältlich ist.

Der Defender P400e hat jedoch einen hohen Preis. Es ist nur für den 110 verfügbar, nicht für die billigste Ausstattungsvariante. Sie sehen also einen Startpreis von 64.800 £. Das ist jedoch etwas billiger als der Range Rover Sport mit demselben Motor. Vergleichsweise sieht es so aus, als würden Sie mehr Auto für Ihr Geld bekommen.

Schreiben von Chris Hall.