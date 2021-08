Neuer Lamborghini Countach könnte ein Hybrid sein

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Lamborghini arbeitet an etwas, von dem es glaubt, dass es die Leute ein wenig überraschen sollte, und es gibt Gerüchte, dass das neue Countach-Modell, das es neckt, ein Hybrid sein könnte – etwas, das in der Welt der Supersportwagen das Gegenteil von gewöhnlich ist.

Aus offizieller Sicht hatten wir nicht viel, mit Lamborghini selbst, der an rätselhaften Fotos eines verpackten Autos und kryptischen Tweets festhält, aber es gibt viele Gerüchte, die in der Branche über das Auto im Umlauf sind.

Wir machen Träume wahr. Wir haben es mit dem Klassiker Countach in den 1970er Jahren gemacht. Und wir tun es wieder. Der neue Lamborghini Countach kommt. #Lamborghini #Countach pic.twitter.com/nXctgIuyqe — Lamborghini (@Lamborghini) 9. August 2021

Zum einen sind wir anscheinend nicht allzu weit von einer echten Enthüllung entfernt – das Auto könnte durchaus auf der Monterey Car Week, möglicherweise am 15. August 2021, im Rahmen einer Feier zum 50-jährigen Jubiläum des ursprünglichen Countach vorgestellt werden.

Lamborghini ist eine der wenigen Automarken, die früher nie mit Elektrofahrzeugen in Verbindung gebracht worden wären, sich aber jetzt in diese Richtung bewegen, so dass ein Hybrid-Supersportwagen in dieser Fahrtrichtung eindeutig Sinn machen würde.

Ein paar weiteredurchgesickerte Bilder deuten darauf hin, dass das Auto Lamborghini Countach LPI 800-4 genannt werden könnte, was ein bisschen ein Bissen ist, aber bald genug auf Countach reduziert wird. Hoffentlich ist es genauso eine Ikone wie die wenigen Originalautos.