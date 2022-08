Kia EV9 wird ein elektrisches Ungetüm mit Offroad-Fähigkeiten

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Kia EV9 wird im Jahr 2023 auf den Markt kommen und soll Kia mit einem neuen Flaggschiff in das Segment der großen Elektro-SUVs führen.

Angesichts der positiven Resonanz auf den Kia EV6 und den Kia Niro EV ist die Vorfreude auf dieses neue Modell, das den gleichen E-GMP wie der preisgekrönte Kia EV6 hat, groß.

-

Derzeit konzentriert sich Kia auf strenge Tests für das neue Modell, einschließlich eines aufreibenden Regimes, um zu sehen, wie sich der EV9 auf allen Oberflächen verhält, einschließlich der Leistung des Allradantriebs und des Watens.

Waten ist nicht mehr nur Land Rovern vorbehalten, denn wir haben bereits berichtet, dass der Toyota bZ4X bis zu 500 mm tief im Wasser waten kann - und es sieht so aus, als ob der Kia EV9 auch einige dieser Fähigkeiten haben wird.

Der Kia EV9 wird ein dreireihiges Auto mit sieben Sitzplätzen sein, das mit dem Tesla Model X oder dem Mercedes EQB konkurrieren soll.

Kia gibt an, dass der EV9 seit 44 Monaten in der Entwicklung ist, und wir haben keine Ahnung, welche Batterien er anbieten wird oder welche Leistung die Motoren haben werden.

Was wir wissen, ist, dass er sehr geräumig sein wird und viel Platz bietet, so dass er für diejenigen interessant sein könnte, die mit der Familie, dem Hund und einer kompletten Campingausrüstung in den Urlaub fahren wollen.

Auf den Testbildern, die Kia zur Verfügung gestellt hat, ist zu erkennen, dass die Türen konventioneller sind als beim Konzeptmodell und dass es auch normale Außenspiegel statt Kameras gibt.

Die starke Tarnung verdeckt viele Oberflächendetails, aber man kann sehen, dass es einen riesigen "Tigergrill" an der Vorderseite geben wird (wenn auch massiv, also nicht wirklich ein Kühlergrill).

Zukünftige Elektroautos: Kommende batteriebetriebene Autos, die in den nächsten 5 Jahren auf den Straßen sein werden von Chris Hall · 22 März 2022 Dies sind die Elektrofahrzeuge, die 2021 und in naher Zukunft auf den Markt kommen sollen

Wir erwarten auch, dass der EV9 mit AutoMode auf den Markt kommt, was Kias Schritt in Richtung autonomes Fahren sein dürfte. Wir gehen zwar nicht davon aus, dass Sie damit freihändig fahren können, aber wir erwarten, dass es die Spurführung und den adaptiven Tempomat zu einem System kombiniert, das leichter zugänglich ist als die derzeitige Implementierung dieser Technologien.

Vorerst müssen wir jedoch noch abwarten. Der Kia EV9 wird kommen - aber bis zur Markteinführung müssen Sie sich noch ein wenig gedulden.

Schreiben von Chris Hall.