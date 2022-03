Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der koreanische Automobilhersteller Kia wird ab 2023 einen autonomen Fahrmodus für ausgewählte Fahrzeuge einführen.

AutoMode nutzt eine Reihe eigener Technologien für autonomes Fahren, darunter Highway Driving Pilot, um fahrerloses Fahren auf Autobahnen und Schnellstraßen zu ermöglichen.

Er wird erstmals im nächstjährigen SUV Kia EV9 eingesetzt und ab 2026 in allen neuen Modellen auf den wichtigsten Märkten verfügbar sein.

Fahrzeuge, die mit AutoMode ausgestattet sind, erhalten regelmäßig Over-the-Air-Updates, wenn neue Funktionen entwickelt werden. Kia wird das System auch weiterentwickeln und verbessern, um schließlich eine vollständig autonome Technologie anbieten zu können.

Die Ankündigung erfolgte während des Investorentags der Marke in Seoul. Kia kündigte außerdem an, dass alle seine Fahrzeuge ab 2025 mit Connected-Car-Diensten ausgestattet sein werden, so dass sie regelmäßig mit neuen Funktionen und Upgrades aktualisiert werden können, sobald diese verfügbar sind.

Darüber hinaus erwartet Kia, bis 2030 mehr als 1,2 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) pro Jahr zu verkaufen.

"Kia hat eine umfassende Transformation durchlaufen, die Änderungen der Unternehmensvision, des Logos, der Produkte und des Designs sowie der Strategie umfasst. Um die Vision des Unternehmens, ein Anbieter von nachhaltigen Mobilitätslösungen zu werden, zu erreichen, werden wir uns darauf konzentrieren, den Übergang zu zukünftigen Geschäftsmodellen zu beschleunigen. Wir werden unseren Ansatz noch kundenorientierter gestalten und einen dynamischen Wandel bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines soliden Geschäftsbetriebs vollziehen", so der CEO des Unternehmens, Ho Sung Song.

Schreiben von Rik Henderson.