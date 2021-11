Kia enthüllt den neuen Niro und verleiht diesem Familienfavoriten aktualisierte Looks

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Kia hat dem neuen Niro, einem beliebten Modell für alle, die einen kompakten SUV suchen, die Hüllen abgezogen.

Der neue Niro ist von Grund auf ein komplettes Redesign, wird aber weiterhin wie bisher angeboten, mit einer Auswahl an Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und vollelektrischen Antriebssträngen.

Der Kia e-Niro ist nach wie vor eines unserer beliebtesten Elektroautos auf der Straße, aber diese Aktualisierung – die 2022 verfügbar sein soll – scheint viele der Probleme des etablierten Modells zu modernisieren und anzugehen.

Trotz aller technischen Fähigkeiten des Niro sah das Design sowohl von innen als auch von außen etwas veraltet aus, und dieses neue Modell geht darauf ein.

Am Äußeren werden Sie sehen, dass sich die Nase verändert hat, mit dem "Tiger Grille" radikal anders. Die größte Designänderung findet jedoch an der Seite des Autos statt, mit einer seitlichen Hecksäule, in die die Rückleuchten - und auf den Bildern, die wir bisher gesehen haben - in einer Kontrastfarbe integriert sind.

Das letzte Mal, dass wir diese Art von Detail gesehen haben, war die Klinge des Audi R8 an der Seite. Es macht dieses Auto auf jeden Fall unverwechselbar und verleiht ihm eher einen SUV-Look.

Der Innenraum hat sich erheblich verändert und ist zu einer einzigen Anzeigeeinheit verlagert, die sowohl das Mittel- als auch das Fahrerdisplay umfasst, mit einem zur Seite abfallenden Strich.

Kia hat einige der Innenverkleidungen abgespeckt, um das Raumgefühl zu erhöhen, während hier eine Modernisierung im Gange ist. Die Türen zum Beispiel haben schräge Elemente, die sich vorn in das Armaturenbrett einzufügen scheinen, eine deutliche Abweichung von den normalen horizontalen Abschnitten, die Sie in diesen Bereichen finden würden.

Auch die Lenkradnabe wurde abgespeckt, während Kia im Innenraum deutlich nachhaltigere Materialien verwendet.

Was wir im Moment nicht wissen, ist die Art von Leistungskonfigurationen, die Kia beim neuen Niro anbieten wird. Wir können sehen, dass die Elektroversion den Ladeanschluss vorne und mittig an der Nase des Autos hat – aber darüber hinaus müssen wir bis zum Start warten, um genaue Details zu erhalten.

„Der brandneue Kia Niro macht es mit seinen umweltfreundlichen Materialien, fortschrittlichen Technologien und Elektroantrieben einfach, einen nachhaltigen Lebensstil zu praktizieren, und erfüllt gleichzeitig die praktischen Bedürfnisse der Kunden“, sagte Ho Sung Song, Präsident und CEO von Kia.