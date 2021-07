Die rasante elektrische Geschwindigkeit des Kia EV6 GT wird Ihnen den Atem rauben

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Kia hat alle Details zu seinem neuen Elektroauto, dem Kia EV6, enthüllt. Dies ist ein wichtiges Modell für Kia, das die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge skizziert.

Basierend auf der gleichen Plattform wie der Hyundai Ioniq 5 bietet Kia kein Carbon-Kopie-Modell mit einem anderen Abzeichen an, sondern bietet einzigartig unterschiedliche Modelle, die wahrscheinlich Aufsehen erregen.

Es wird die Wahl zwischen 58 kWh oder 77,4 kWh Batteriekapazitäten sowie RWD- oder AWD-Optionen geben. Das ist nah an den Hyundai-Modellen – aber der Kia EV6 GT sticht heraus.

Der Kia EV GT, ausgestattet mit der 77,4 kWh Batterie und zwei Motoren, produziert 430 kW, 740 Nm Drehmoment und schafft 0-100 km/h in 3,5 Sekunden mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 160 km/h. Das ist rasend schnell, eine Aussage, dass man nicht Tesla sein muss , um verrückte Geschwindigkeiten zu bieten.

Das GT-Modell wird außerdem mit einem elektrischen Sperrdifferenzial ausgestattet sein, um die Dynamik zu verbessern. Der EV6 GT wird erst 2022 auf den Markt kommen und mit einem noch zu bestätigenden Preis könnten sich einige stattdessen für die allradgetriebene GT-Line S-Version entscheiden.

Es wird EV6, EV6 GT-Line, GT-Line S und GT-Versionen geben, was eine große Auswahl an Optionen bedeutet. Wichtig ist, dass die EV6- und GT-Line-Modelle sowohl mit Batterieoptionen als auch mit der Wahl zwischen Heck- oder Allradantrieb ab der GT-Line erhältlich sein werden. Wir würden erwarten, dass der Langstrecken-Hinterradantrieb die beliebteste Option für die maximale Reichweite ist, wobei Kia sagt, dass die GT-Line der Volumenverkäufer sein wird.

Tatsächlich wird die Reichweite für diese Kombination mit 316 Meilen angegeben. Das 77,4-kWh-Modell mit Heckantrieb hat jetzt eine offizielle Reichweite von 328 Meilen.

Es gibt ein 800-V-System, das schnelles Laden mit bis zu 350 kW verspricht. Das ist nicht nur der schnellste Ladestandard, den Sie in Großbritannien finden, sondern auch schneller als die meisten anderen Elektrofahrzeuge auf der Straße. So können Sie in 18 Minuten von 10-80 Prozent aufladen.

Darüber hinaus wird, wie beim Ioniq 5, das Laden von Fahrzeugen unterstützt, was bedeutet, dass Sie den Akku des Kia verwenden können, um andere Dinge zu betreiben - Ihre Mikrowelle, Ihren Fernseher oder vielleicht ein anderes Elektrofahrzeug aufzuladen.

Im Inneren finden Sie eine geräumige Kabine mit großzügigen 520 Litern Stauraum im Heck und einem vorderen Kofferraum.

Es gibt zwei 12-Zoll-Innendisplays, die gewölbt sind, um den Fahrer besser zu unterstützen und eine vollständige Palette vernetzter Funktionen bieten, wobei der Klang durch ein Meridian-Soundsystem mit 14 Lautsprechern verstärkt wird. Und ja, es gibt eine künstliche Soundfunktion, sodass Sie in der Kabine geschwindigkeitsgebundenes Audio-Feedback haben können, wenn Sie so tun möchten, als wären Sie in einem Science-Fiction-Film.

Kia hat die britischen Preise für die Einführungslinie des Kia EV6 bestätigt:

EV6: £40.895 (RWD)

EV6 GT-Line: 43.895 £ (RWD), 47.395 £ (AWD)

EV6 GT-Line S: 48.395 £ (RWD), 51.895 £ (AWD)

EV6 GT: TBC

Mehr zu dieser Geschichte

Aktualisiert, um die bestätigten Preise widerzuspiegeln.

