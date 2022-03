Jeep stellt 2023 den ersten vollelektrischen SUV vor

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die US-Automarke Jeep plant die Einführung ihres ersten vollelektrischen SUV im Jahr 2023.

Jeep hat noch nicht viele Details über das BEV (batterieelektrisches Fahrzeug) verraten, aber zwei Bilder veröffentlicht, die es von vorne und hinten zeigen.

Weitere Informationen über das kommende Modell werden in den "kommenden Monaten" veröffentlicht. In Anbetracht der Tatsache, dass es für "Anfang nächsten Jahres" geplant ist, werden wir die wichtigsten Merkmale - Antrieb, Reichweite usw. - wahrscheinlich in regelmäßigen Updates erfahren.

Der CEO der Jeep-Marke Stellantis, Carlos Tavares, hat bereits angekündigt, dass sein Unternehmen die vollständige Elektrifizierung seines SUV-Geschäfts anstrebt. Dieses unbenannte Auto ist also nur der Anfang.

Bis 2025 wird die gesamte Fahrzeugpalette des Unternehmens emissionsfrei sein, und für weitere Modelle sind Plug-in-Hybridvarianten geplant.

Die aktuelle Modellpalette besteht aus dem Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Cherokee 4xe, Renegade, Wrangler und Wrangler 4xe. Jede oder jeder von ihnen könnte in den nächsten Jahren mit einer zusätzlichen emissionsfreien Version ausgestattet werden. Plug-in-Hybridvarianten des Renegade und Compass wurden bereits 2019 gezeigt.

"Dieses neue vollelektrische Jeep-Fahrzeug wird Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen, die Reichweite der Marke erweitern und den nächsten Schritt zur Verwirklichung der Vision der Marke Jeep von der emissionsfreien Freiheit machen", so die Marke auf ihrer Presseseite.

Schreiben von Rik Henderson.