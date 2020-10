Durch die aktive Geräuschunterdrückung fühlen sich die neuen Jaguar- und Land Rover-Modelle noch raffinierter an

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jaguar Land Rover hat für einige Modelle seiner Produktreihe eine Geräuschunterdrückung implementiert, um die Geräuschentwicklung von Motor und Straße zu einem verfeinerten Fahrerlebnis zu reduzieren.

Das System funktioniert genauso wie die aktive Geräuschunterdrückung bei Premium-Kopfhörern . Dabei werden externe Sensoren verwendet, um Geräusche zu erkennen und zu isolieren. Die entgegengesetzte Phasenschallwelle wird dann über die Meridian-Lautsprecher in der Kabine eingeleitet, sodass Sie diese Außengeräusche nicht hören können.

JLR sagt, dass dies den Straßenlärm reduzieren kann, der in Autos üblich ist, indem eine Geräuschunterdrückungstechnik verwendet wird, anstatt die Schalldämpfung im gesamten Fahrzeug erhöhen zu müssen, was wiederum das Gewicht und damit die Energie erhöhen würde, die zum Fahren des Autos benötigt wird.

Hintergrundgeräusche bei niedrigen Frequenzen - wie sie sowohl in Flugzeugen als auch in Autos üblich sind - sind häufig das Ziel für die Geräuschunterdrückung. Es erhöht die Müdigkeit für Fahrer oder Beifahrer und macht Dinge wie Gespräche oder Musikgenuss etwas frustrierender.

Das neue System kann angeblich Geräuschspitzen um bis zu 10 dB senken, was in Kombination mit den Vorteilen der Elektromobilität, die in den P400e-Modellen von JLR aktiviert sind, bedeutet, dass Sie unter relativ ruhigen Bedingungen herumfahren können.

Die aktive Geräuschunterdrückung wird von der Silentium Active Acoustic-Technologie angetrieben (siehe, was sie dort gemacht haben?) Und wird für den neuen Jaguar F-Pace, Jaguar XF und Range Rover Velar verfügbar sein.

"Wir sind bestrebt, unseren Kunden einen Zufluchtsort zu bieten, und diese neue Technologie ermöglicht es uns, unerwünschte Geräusche aus der Kabine zu entfernen. Sie macht das Erlebnis ruhiger, verbessert das Wohlbefinden der Passagiere und trägt dazu bei, die kognitive Belastung und damit die Reaktionszeiten zu verringern", sagte Iain Suffield , Jaguar Land Rover Spezialist für fortschrittliche Technologien.

Schreiben von Chris Hall.