Ioniq 6 "elektrifizierter Stromer" soll Hyundais EV-Dominanz fortsetzen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Hyundai auf dem Gebiet der Elektroautos Wellen schlägt. Der Ioniq 5 wurde mehrfach ausgezeichnet - und das zu Recht. Das nächste Elektroauto wird der Ioniq 6 sein, den Hyundai als "elektrifizierten Stromer" bezeichnet.

Der Ioniq hat eine lange und flache Eleganz, die zum Namen Streamliner passt und die Romantik eines goldenen Zeitalters des Reisens heraufbeschwört, aber auch ein durch und durch modernes Angebot bietet.

Das Design orientiert sich natürlich an der Aerodynamik, um den Wagen so effizient wie möglich zu machen, und das trägt seinen Teil dazu bei, dass er eine Reichweite von 610 Kilometern (379 Meilen) erreicht. Die Batterie hat eine Kapazität von 77,4kWh und basiert auf der E-GMP-Plattform des Ioniq 5.

Der Ioniq wird wahlweise mit Hinterrad- oder Allradantrieb erhältlich sein, wobei letzterer 239 kW Leistung bietet, was eine Beschleunigung von 0-62 km/h in 5,1 Sekunden ermöglicht, was ziemlich schnell ist. Gleichzeitig sagt Hyundai, dass der Ioniq 6 eines der energieeffizientesten Modelle auf dem Markt sein wird.

Wie schon bei vielen anderen Elektroautos in letzter Zeit, ist der Innenraum sehr modern und erinnert eher an eine Lounge als an ein herkömmliches Auto.

Es gibt Elemente im Ioniq 6, die man aus dem Ioniq 5 kennt, wie z. B. die Anzeigen im Innenraum und das Infotainmentsystem, aber bei diesem Modell klappt das Armaturenbrett am Ende nach oben und zeigt die Anzeigen für die digitalen Außenspiegel an.

Die zweifarbige Innenraumbeleuchtung trägt zum Ambiente bei, und die Intensität der Ambientebeleuchtung kann an die Geschwindigkeit des Fahrzeugs gekoppelt werden. Je schneller Sie fahren, desto heller wird sie.

Das Platzangebot im Innenraum wurde maximiert: Die Sitze sind 30 Prozent dünner als bei vielen anderen Autos, so dass sie weniger Platz beanspruchen, und es gibt optional Relax-Komfortsitze. Hyundai sieht den Ioniq 6 nicht nur als ein Fahrzeug, mit dem man von A nach B kommt, sondern möchte, dass Sie den Raum zum Entspannen oder Arbeiten nutzen.

Um das Erlebnis noch zu verstärken, gibt es einen "raumschiffähnlichen Sound" im Innenraum, während Sie die Leistung des Fahrzeugs mit einem benutzerdefinierten Fahrmodus auf Ihre eigenen Anforderungen abstimmen können.

Hyundai nimmt sich ein Beispiel an Tesla und bietet einen Spurwechselassistenten und andere Systeme für ein halbautonomes Fahrerlebnis.

Das Spannendste am Ioniq 6 ist wahrscheinlich, dass vieles von dem, was angeboten wird, serienmäßig sein wird. Hyundai neigt dazu, auch im Einstiegssegment eine gute Ausstattung zu bieten, und angesichts der Konkurrenz durch den Mercedes EQE oder den BMW i4 wird der Preis sicherlich eine wichtige Rolle spielen.

Die ersten Auslieferungen werden in Korea und Europa gegen Ende 2022 erwartet, die USA sollen 2023 folgen.

Zum Start des Bestellvorgangs begibt sich Hyundai mit Roblox und Zepeto ins Metaversum. Außerdem wird es ein digitales XR-Studio geben, in dem man das Auto entwerfen und mit verschiedenen VR-Headsets betrachten kann.

Die TomTom Go Navigations-App ist eine mobile Premium-Navigations-App für alle Fahrer von Pocket-lint International Promotion · 27 Oktober 2021 Diese brillante App ist der perfekte Weg, um während der Fahrt zu navigieren.

Schreiben von Chris Hall.