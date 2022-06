Der Hyundai Ioniq 6 EV ist ein "elektrifizierter Stromlinienwagen".

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Anfang des Jahres kündigte Hyundai an, bis 2030 nicht weniger als 17 neue Fahrzeuge auf den Markt bringen zu wollen. Es macht also Sinn, dass das nächste davon ein Nachfolger des fantastischen Hyundai Ioniq 5 ist.

Der Ioniq 6 soll ein elektrifizierter Stromer sein, also ein vollelektrisches Fahrzeug mit einer aerodynamisch effizienten Karosserie. Ein Elektrofahrzeug, das mit Blick auf Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit entwickelt wurde. Das Unternehmen sagt, dass es "innovative Materialien" verwendet und den Ioniq 6 von Anfang an mit einem auf den Menschen ausgerichteten Design gebaut hat.

Der Hyundai Ioniq 6 soll stromlinienförmig und elegant sein, mit einem extrem niedrigen Luftwiderstandsbeiwert, der mehr Leistung bieten soll als der eher familienorientierte Ioniq 5. Dieser Wagen unterscheidet sich deutlich vom kommenden Elektro-SUV Ioniq 7, dem ersten dreireihigen Elektro-SUV des Unternehmens, der sich sehen lassen kann.

In der Zwischenzeit hat der Ioniq 6 eine elegante, Porsche-ähnliche Linienführung. Zu dieser sportlichen Optik tragen verschiedene Designaspekte wie optimierte Deflektoren, ein reduzierter Radkastenabstand und schlankere optionale digitale Seitenspiegel bei. Am Heck gibt es einen elliptischen, von den Flügeln inspirierten Spoiler und andere Akzente, die die Aerodynamik weiter unterstützen.

Hyundai verspricht außerdem einen geräumigen Innenraum, der an einen Kokon erinnert. Ein Ort, an dem man sich zurückziehen und das Fahrerlebnis genießen kann. Dieses so genannte nutzerzentrierte Innendesign umfasst ein modulares Touchscreen-Armaturenbrett mit einer Steuereinheit, die zentral angeordnet ist, um Ablenkung zu minimieren und sicheres Fahren zu ermöglichen.

Der Innenraum des Ioniq 6 besticht durch die Dual Colour Ambient Lighting"-Beleuchtung, die eine Auswahl von 64 Farben und sechs zweifarbigen Themen zur individuellen Gestaltung des Innenraums bietet. Verschiedene Teile des Innen- und Außenraums wurden aus recycelten und nachhaltigen Materialien gefertigt.

Dernächste Inoniq basiert auf der gleichen 800-Volt-Schnelllade-Architektur wie der Inoniq 5. Allerdings gibt es noch keine Angaben zu den technischen Daten, der Reichweite oder anderen Merkmalen. Die Produktion beginnt im Juli, aber es gibt noch keine Informationen darüber, wann das Auto erhältlich sein wird.

Schreiben von Adrian Willings.