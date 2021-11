Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Auf der Los Angeles Auto Show 2021 stellte Hyundai ein neues Elektrofahrzeugkonzept in Form eines SUV namens Seven vor.

Aufbauend auf der Electric-Global Modular Platform des südkoreanischen Autoherstellers , die auch für den kommenden Ioniq 5 , Kia EV6 und Genesis GV60 verwendet wird , verwendet der Seven Ladegeräte mit einer Kapazität von 350 kW und ist in der Lage, von 10 bis 80 Prozent aufzuladen Cent in etwa 20 Minuten und hat eine Zielreichweite von über 300 Meilen. Es ist ein überdimensionales Fahrzeug mit einem Radstand von 3,50 m und einem hohen Kühlergrill.

Der Innenraum besteht aus erneuerbaren und recycelten Materialien – wie Bambus und Kupfer – und sogar hygienischen Stoffen für die Pandemie-Ära. Es gibt auch eingebaute UVC-Lampen, die alles im Inneren sterilisieren können. Hyundai hat auch ein HVAC-System für das Auto mit horizontalen und vertikalen Modi entwickelt, um den Luftstrom zu steuern.

Zu den weiteren Merkmalen gehören Türen im Reisebusstil und verstellbare Sitze, darunter eine Sitzbank, die von hinten zur Seite geht, Kapitänssitze, die sich drehen und verschieben lassen, und ein Fahrersitz mit einem versteckten einziehbaren Steuerknüppel. Das Interieur erinnert an andere futuristische Autokonzepte von Mercedes und anderen .

Leider ist der Seven ein reines Konzeptfahrzeug, was bedeutet, dass er in absehbarer Zeit nicht in Produktion gehen soll. Aber vielleicht finden sich einige seiner Funktionen in zukünftigen Elektrofahrzeugen wieder. Einen Blick auf einige der interessanteren EVs, sowohl bestehende als auch kommende, finden Sie in den Anleitungen von Pocket-lint unten: