Charge myHyundai ist ein elektrischer Ladeplan aus einer Hand für EV-Besitzer

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Hyundai hat Charge myHyundai angekündigt, was, wie der Name schon sagt, ein universeller Ladeplan ist, um das Laden eines EV oder PHEV zu vereinfachen .

Die Ankündigung erfolgt, da Kia auch sein eigenes System angekündigt hat - KiaCharge - und es überrascht nicht, dass beide von der Digital Charging Solutions GmbH unterstützt werden, sodass es Ähnlichkeiten zwischen diesen Systemen gibt.

Die Idee ist, dass Sie sich stattdessen für Charge myHyundai anmelden können, anstatt sich bei einer ganzen Reihe verschiedener Dienste anzumelden, für die jeweils eine andere App, Karte oder ein anderer Zahlungsprozess erforderlich ist. Dies ermöglicht den Zugriff über eine App und eine RFID-Karte für diejenigen, die einen Abgriff mit einer monatlichen Rechnung benötigen, anstatt mit unterschiedlichen Zahlungen für jeden Anbieter kämpfen zu müssen.

Damit haben Sie laut Hyundai Zugang zu über 15.000 Ladestationen in Großbritannien und über 200.000 Ladestationen in ganz Europa. Für diejenigen, die auf dem Kontinent fahren möchten, bedeutet dies die Verwendung von Ladestationen in verschiedenen europäischen Ländern.

Zu den unterstützten Diensten auf der Karte gehören unter anderem: BP Pulse (ehemals Chargemaster und Polar), Source London, Pod Point, ChargePoint, Ionity. Obwohl Hyundai die enthaltenen Dienste nicht spezifiziert hat, können wir uns vorstellen, dass die Vereinbarung dieselben Netzwerke wie KiaCharge abdeckt.

Für Charge myHyundai gibt es nur einen einzigen Flex-Tarif mit einer Aktivierungsgebühr von 1,99 £. Ihnen wird dann eine Verbindungsgebühr von 49 Pence pro Gebühr und dann die Rate pro kWh für den Anbieter berechnet.

Zusätzlich zum Plan gibt es auch die Option für einen BP Pulse-Bolt-On. Dadurch erhalten Sie reduzierte Gebühren für das BP Pulse-Netzwerk (entsprechend den normalen Abonnementpreisen). Hyundai hat den Preis nicht erwähnt, aber wir stellen uns vor, dass er 7,85 £ kostet, genau wie ein reguläres BP Pulse-Abonnement, aber wiederum mit dem Vorteil, dass dieser Vorteil in Charge myHyundai integriert ist.

Wenn Sie BP Pulse häufig verwenden (was beispielsweise in einigen Regionen Londons der Fall sein kann), ist dies sinnvoll.

Hyundai geht noch einen Schritt weiter und sagt, dass Charge myHyundai in die Haupteinheit zukünftiger Elektroautos integriert wird, damit Sie einen Ort finden, an dem Sie Ihr Auto aufladen können. Elektroautos haben bereits Karten, die Ladestationen abdecken, aber dies wird hoffentlich zu einem besser integrierten System und einer insgesamt besseren Erfahrung führen.

Im Gegensatz zu Teslas Supercharger-Netzwerk sind dies natürlich alle öffentlichen Ladedienste, die von jedem EV oder PHEV genutzt werden können. Theoretisch hindert Sie nichts daran, Charge myHyundai zu verwenden, unabhängig von der Art des EV, das Sie fahren. Ebenso können Sie sich stattdessen für KiaCharge entscheiden.

Apple CarPlay erklärte: iOS unterwegs mitnehmen von Britta O'Boyle · 7 Juli 2020 Ein detaillierter Blick auf die Funktionsweise von Apples CarPlay mit Erläuterungen zur Verwendung von Google Maps, zum Senden von Nachrichten und

Der Service ist jetzt live und Sie können mehr unter chargemyhyundai.com erfahren .

Schreiben von Chris Hall.