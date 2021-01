Großbritannien steht kurz vor dem weltweit ersten Flughafen für Elektroflugzeuge

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Konzept eines fliegenden Autos ist natürlich nicht neu, und während die meisten "Autos, die fliegen" ein Wunschtraum bleiben werden, gibt es definitiv eine Bewegung in Richtung zukünftiger elektrischer vertikaler Start- und Landeflugzeuge (eVTOL), die höchstwahrscheinlich rollen werden Menschen herum oder tragen Waren.

Jetzt wurden Pläne für einen Flughafen für fliegende Taxis und autonome Lieferfahrzeuge in Coventry eingereicht. Das Projekt wurde auf dem Gelände eines ehemaligen Parkplatzes in der Nähe des Ricoh Arena-Stadions errichtet und erhielt einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 1,2 Mio. GBP. Es sollte später in diesem Jahr zur Verfügung stehen.

Die Website, die als Air-One bekannt sein wird, wird von Urban Air Port in Zusammenarbeit mit Hyundai entwickelt. Das Gelände wird einen 14 Meter breiten Landeplatz haben, aber keinen Hektar Platz beanspruchen. Sobald die Fahrzeuge landen, können sie in eine darunter liegende Einrichtung abgesenkt werden.

Der physische Fußabdruck eines städtischen Lufthafens ist 60% kleiner als der eines herkömmlichen Hubschrauberlandeplatzes. Er kann innerhalb weniger Tage installiert werden, emittiert keine CO2-Emissionen und kann bei Bedarf vollständig netzunabhängig betrieben werden - also an abgelegenen Orten weg von traditionellen Stromquellen. Und sie können bei Bedarf verschoben werden, um beispielsweise in Notsituationen eingesetzt zu werden.

Die Urban Air Mobility Division von Hyundai hat sich für Urban Air Port entschieden, um die Einrichtungen zu unterstützen, die für die Entwicklung eigener eVTOL-Flugzeuge erforderlich sind. Hyundai plant, seine Flugzeuge bis 2028 zu kommerzialisieren.

Die NASA prognostiziert, dass die Luftmobilität in der Stadt allein in den USA kurzfristig einen Wert von bis zu 500 Mrd. USD (375 Mrd. GBP) haben könnte. Urban Air Port plant in den nächsten fünf Jahren weltweit mehr als 200 emissionsfreie Standorte. Der Hauptvorteil ist natürlich die mangelnde Verschmutzung durch die neuen Fahrzeuge.

Schreiben von Dan Grabham.