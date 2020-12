Die neue E-GMP-Plattform für Elektroautos von Hyundai wird in den kommenden Jahren einen Anstieg der Elektrofahrzeuge untermauern

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Hyundai Motor Group hat eine bedeutende neue Plattform für Elektrofahrzeuge vorgestellt, die in den nächsten 4 Jahren 23 neue Modelle für Elektroautos unterstützen wird. Die neue Plattform namens E-GMP wird von Hyundai und Kia verwendet.

Hyundai und Kia haben bereits Erfolge mit ihren Elektromodellen erzielt, wobei sich beispielsweise Kia e-Niro und Hyundai Ioniq als beliebt erwiesen haben. Das E-GMP wird dem koreanischen Automobilhersteller eine dedizierte und flexible Plattform bieten, auf der neue Modelle gebaut werden können. Der Hyundai Ioniq 5 wird voraussichtlich der erste Start sein.

E-GMP folgt dem Muster für solche Plattformen. Es ist modular aufgebaut, packt die Batterie mit verbessertem Kühl- und Aufprallschutz in den Boden und bündelt gleichzeitig die Komponenten - Wechselrichter, Motor und Getriebe - in einem platzsparenden Block.

Laut Hyundai Motor Group erreichen Sie eine Reichweite von 500 km von E-GMP - 310 Meilen -, während eine neue elektrische Architektur das Laden von bis zu 350 kWh unterstützt. Sie können in 18 Minuten zu 80 Prozent aufladen, während es auch eine reversible Stromversorgung bietet - so kann die Autobatterie verwendet werden, um andere Geräte mit Strom zu versorgen, einen anderen Elektrofahrzeug aufzuladen oder die Stromversorgung an die Haushaltsversorgung zurückzugeben.

Es gibt auch eine Umstellung vom Frontantrieb bei den aktuellen Hyundai- und Kia-Modellen auf den Hinterradantrieb mit der Option eines Allradantriebs mit zwei Motoren. Laut Hyundai wird E-GMP eine breite Palette von Karosserietypen unterstützen, darunter Limousinen, SUVs und Crossover-Typen.

Während wir noch nicht wissen, wie all diese Fahrzeugtypen aussehen werden, enthält die Ankündigung das Detail, dass E-GMP für die Leistung konfiguriert werden kann, wobei eine Geschwindigkeit von 0 bis 62 Meilen pro Stunde von 3,5 Sekunden möglich ist.

Die ersten E-GMP-Fahrzeuge werden im Jahr 2021 auf den Markt gebracht. Es wurde bereits bestätigt, dass es sich um den Ioniq 5 handelt - ein kompaktes SUV-Auto, das auf dem Hyundai 45-Konzept basiert. Kia wird voraussichtlich 2021 ein neues Modell auf der Plattform einführen.

Schreiben von Chris Hall.