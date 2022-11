Zukünftige Honda-Elektroautos könnten mit PS5-Spielehardware ausgestattet sein

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Honda und Sony kündigten im März ein Joint Venture an, um gemeinsam zukünftige Elektrofahrzeuge zu bauen. Jetzt sieht es so aus, als ob ihre Bemühungen auch die PlayStation 5-Spielehardware als Teil ihrer Unterhaltungssysteme umfassen könnten.

Sony Honda Mobility, so der Name des neuen Unternehmens, will sein erstes Auto 2025 auf den Markt bringen, wobei Honda für das Design und Sony für die Service- und Unterhaltungsplattform zuständig sein wird. Neben Spielen sollen auch Musik und Filme im Mittelpunkt stehen, um ein erstklassiges Erlebnis im Auto zu bieten.

"Sony verfügt über Inhalte, Dienste und Unterhaltungstechnologien, die Menschen bewegen. Wir passen diese Assets an die Mobilität an, und das ist unsere Stärke gegenüber Tesla", sagte der Präsident des Unternehmens, Izumi Kawanishi ( VGC berichtete).

Er fügte hinzu, dass es technisch möglich ist, die PS5-Technologie in eine Infotainment-Plattform einzubauen.

Bisher haben wir noch nicht einmal ein Konzeptfahrzeug des Joint Ventures zu Gesicht bekommen. Honda hat jedoch kürzlich seinen Elektro-SUV Prologue vorgestellt, der 2024 auf den Markt kommen soll. Das könnte uns einen Hinweis darauf geben, was wir zu erwarten haben.

Er zeichnet sich durch klare Linien und ein "neo-robustes" Design aus, das in gewisser Weise auf dem Honda CR-V von 2023 basiert. Im Innenraum werden ein 11-Zoll-Anzeigefeld für den Antrieb und ein 11,3-Zoll-Infotainment-Display in der Mitte des Armaturenbretts zu finden sein.

Schreiben von Rik Henderson.