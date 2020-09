Honda zeigt zweitüriges elektrisches SUV-Konzept

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Honda nutzte die jährliche Automobilausstellung in Peking, um ein Konzeptfahrzeug zu präsentieren, das nicht allzu weit von dem entfernt ist, was für den Markt in naher Zukunft sinnvoll ist, zumindest in China - ein vollelektrisches SUV mit zwei Türen und einem Haufen von Smarts eingebaut.

Es ist ein faszinierender Look, das ist sicher, mit einer klobigen Karosserie, die die Tatsache in Frage stellt, dass es nicht das größte Fahrzeug überhaupt ist. Honda sagt, dass das Auto ein Design ist, das ein Modell vorwegnehmen sollte, das zuerst nach China kommen wird, obwohl es keinen Hinweis auf einen Zeitplan für diesen Prozess gibt.

Die Enthüllung enthält nur wenige Details, die über das mögliche Design hinausgehen, wie Sie vielleicht erwarten würden, aber Honda hat gesagt, dass das Fahrzeug voraussichtlich mit der nächsten Generation seines "omnidirektionalen ADAS" ausgeliefert wird, einem Sensorsystem mit Kameras und Radar kann Fahrunterstützung basierend auf Hinderniserkennung und mehr anbieten.

In der Zwischenzeit würde auch Honda Connect, der Smartphone-Linking- und Sprachassistentendienst, integriert und aktualisiert, um eine intelligente und vernetzte Fahrt zu ermöglichen.

Zwei Türen eines SUV sind nicht unbedingt beispiellos, aber es ist kein Look, der in Europa und Amerika in letzter Zeit zu stark gediehen ist. Es ist also nicht verwunderlich, dass Honda dies stärker auf China ausrichtet. Obwohl das Auto ein Konzept bleibt, besteht kein Zweifel daran, dass viertürige Varianten in der Pipeline sein könnten, die vom breiteren Markt vorhersehbarer aufgenommen werden könnten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.