Waze ist jetzt in Ihrem Auto integriert, wenn Sie das richtige haben

(Pocket-lint) - Google hat angekündigt, dass Waze, die beliebte Navigations-App für iPhone und Android, jetzt in einigen Autos auch ohne Telefon verfügbar ist.

Bisher war für die Nutzung von Waze ein Telefon erforderlich, das über CarPlay oder Android Auto verbunden war, aber das ist nun vorbei. Google sagt, dass einige Leute jetzt einfach das Infotainment-System ihres Autos ansteuern und die Anwendung direkt starten können - ohne Kabel oder Docks.

Es gibt, wie Sie wahrscheinlich schon erraten haben, einige Haken. Der erste ist, dass Waze nur in Autos verfügbar ist, die Google integriert haben, was die Möglichkeiten etwas einschränkt. Tatsächlich sagt Google, dass Waze in Europa zunächst nur für Fahrer des neuen Renault Austral Hybrid und des Renault Megane E-Tech verfügbar ist. Es ist jedoch davon auszugehen, dass im Laufe des nächsten Jahres weitere Fahrzeuge online gehen werden.

"Die Integration von Waze Echtzeit-Navigation, Routenplanung und Warnmeldungen in das Display von Renault-Fahrzeugen sorgt für ein vereinfachtes und nahtloses Fahrerlebnis", sagt Aron Di Castro, Director, Marketing and Partnerships bei Waze. "Wir freuen uns darauf, dieses exzellente Fahrerlebnis im Jahr 2023 noch mehr Nutzern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen."

Um das Waze-Erlebnis zum Laufen zu bringen, sagt Google, dass Nutzer "Waze für OpenR Link entweder direkt von Google Play in ihrem Renault-Fahrzeug oder von ihrer My Renault Mobile App herunterladen können". Bestehende Waze-Nutzer können sich mit ihren Anmeldedaten anmelden, während diejenigen, die neu anfangen, bei Bedarf auch ein neues Konto einrichten können.

Schreiben von Oliver Haslam.