Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Auf der CES 2022 in Las Vegas kündigte Google weitere Android-Funktionen für Autos an, darunter eine Möglichkeit zur drahtlosen Verbindung.

Einer der größten Probleme mit Android Auto ist, dass Sie es nicht drahtlos verwenden können, auch nicht mit Bluetooth, da nur wenige Autos drahtloses Android Auto ab Werk unterstützen. Sie mussten also Ihr Telefon anschließen. Aber jetzt können Sie von Motorola einen Dongle erhalten, mit dem Sie Android Auto drahtlos verwenden können.

Das Motorola MA1, das ab dem 5. Januar 2022 für 90 US-Dollar erhältlich ist, verbindet sich über Bluetooth mit Ihrem Telefon und überträgt dann Daten über 5-GHz-WLAN. Es verbindet sich automatisch und lässt Sie Android Auto drahtlos über einen USB-Anschluss in Ihrem Auto projizieren. Es hat sogar ein Klebepad, mit dem Sie es auf Ihrem Armaturenbrett befestigen können. Denken Sie daran, dass Ihr Telefon nicht an das Stromnetz angeschlossen ist und es nicht aufgeladen wird, wenn Sie Karten verwenden oder über den Bildschirm Ihres Autos Musik hören.

Dies ist nicht das erste Produkt von Drittanbietern, das bestehende Fahrzeuge drahtlos unterstützen kann, aber es ist das erste, das Google hervorhebt.

Abgesehen vom MA1 hat Google angekündigt, seine digitale Autoschlüsselfunktion zu erweitern, mit der Sie Ihr Auto entsperren, starten und einen digitalen Schlüssel mit einem Freund oder einer geliebten Person über Ihr Android-Telefon teilen können. Es wurde erstmals in ausgewählten BMW Fahrzeugen eingeführt. Google sagte, dass mehr Smartphones die schlüssellose Zugangsmethode verwenden können. Später in diesem Jahr können Telefone mit Ultra-Wideband (UWB)-Technologie Ihr Schlüssel zu unterstützten Fahrzeugen werden.

2022 sollen weitere Autos Android Auto anbieten – Google hat aber nicht gesagt, welche. Autohersteller wie Polestar , Volvo Cars und General Motors liefern bereits Autos mit Googles Technologie, die direkt in ihr Infotainmentsystem integriert ist. Es kommen auch einige neue Android-Apps, darunter Offline-Navigation von Sygic und Flitsmeister, Park-Apps wie SpotHero und ParkWhiz und Lade-Apps wie ChargePoint und PlugShare.

Google arbeitet auch mit Lyft und Kakao Mobility zusammen, um ihre Fahrer-Apps zu Android Auto hinzuzufügen, damit Fahrer Fahrten von ihrem Autodisplay annehmen können.

Schließlich wird Volvo der erste sein, der Remote-Aktionen und integriertes YouTube anbietet.

So können Sie mit jedem Google Assistant-fähigen Gerät Google Assistant bitten, Ihr Volvo-Fahrzeug aufzuwärmen oder abzukühlen und es sogar zu ver- und entriegeln – alles ohne in die Garage gehen zu müssen. Und später in diesem Jahr können Sie Videos von YouTube auf Ihrem Autodisplay abspielen, während Sie geparkt sind.