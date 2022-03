Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ford arbeitet an vernetzten intelligenten Ampeln, die den Rettungsdiensten helfen sollen, schneller zum Einsatz zu kommen.

Die Ampeln können auf Grün schalten, wenn ein Krankenwagen, ein Feuerwehrfahrzeug oder ein Polizeifahrzeug in der Nähe ist und sich im Notfallstatus befindet. Dadurch wird nicht nur der Weg für die Einsatzkräfte frei, sondern es werden auch Unfälle vermieden, die entstehen könnten, wenn die Einsatzkräfte über eine rote Ampel fahren müssen.

Der Test fand in Aachen in Westdeutschland statt, wo acht aufeinander folgende Ampeln in einer Straße und drei weitere außerhalb der Stadt aufgestellt wurden.

Ein Ford Kuga Plug-in-Hybridfahrzeug war mit On-Board-Kommunikationseinheiten ausgestattet und fungierte in dem Versuchsszenario als Krankenwagen. Es sendete Signale an jede Ampel, wenn es sich näherte, und notierte auch die Zeitangaben, wann die Ampeln von Rot auf Grün und wieder zurück wechselten.

Das Fahrzeug verfügte auch über die adaptive Geschwindigkeitsregelung vonFord, die die Annäherung an jede Ampel automatisch verlangsamte.

Diese Technologie könnte auch für allgemeinere Verkehrsmanagement-Szenarien eingesetzt werden, so Ford, um Staus zu reduzieren, indem Informationen über den Rot-Grün-Zeitplan an regulär herannahende Fahrzeuge gesendet werden.

"Egal, ob es sich um ein Feuerwehrauto handelt, das zu einem Brand ausrückt, oder um einen Krankenwagen, der zu einem Unfall unterwegs ist - das Letzte, was man sich wünscht, ist, dass diese Fahrer zwischen anderen Fahrzeugen stecken bleiben, die auf den Wechsel der Ampel warten", sagte Ford-Forschungsingenieur Martin Sommer.

Schreiben von Rik Henderson.