Ford legt Mitte 2026 das Zieldatum für elektrifizierte Versionen aller Autos in Europa fest

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ford hat heute einen Zeitplan für die Elektrifizierung seiner Fahrzeuge in Europa festgelegt und Mitte 2026 als Zieldatum festgelegt, an dem alle Personenkraftwagen, eine Kombination aus rein elektrischem oder Plug-in-Hybrid, elektrifiziert werden sollen.

Das Unternehmen geht noch weiter, mit dem Ziel, bis 2030 rein elektrisch zu sein, was mit den vorgeschlagenen Verboten für den Verkauf von Verbrennungsmotoren in einer Reihe europäischer Länder in Einklang steht, und wird das Auslaufen dieser Plug-in-Hybride sehen.

Ford ist dabei, sein erstes elektrisches Modell, den Mustang Mach-E , auf den Markt zu bringen, aber die neue Zeitachse setzt sich viel stärker für die künftige Elektrifizierung in Europa ein.

Damit wird auch eine Investition von 1 Milliarde US-Dollar in das Ford-Werk in Köln getätigt, das zum Ford Cologne Electrification Center wird. Ford bestätigt, dass dort ab 2023 ein Elektrofahrzeug für den europäischen Markt hergestellt wird. In Zukunft wird dort möglicherweise auch ein zweites Modell hergestellt.

Ford hat sich kürzlich umstrukturiert und sich weltweit um die Modellreihe bewegt. Die heutigen Nachrichten konzentrieren sich auf das, was wir alle erwartet haben.

Während der Mustang Mach-E mit Stil angefangen hat, wird Fords Herangehensweise an das Massenmarktsegment viel interessanter sein.

Der Ford Fiesta ist seit vielen Jahren das meistverkaufte Auto in Großbritannien und es sind die kompakteren, günstigeren Modelle, die für viele die Elektrifizierung wirklich unterstützen. Während es zahlreiche Optionen für Premium-Elektroautos gibt , bleiben die Kosten ein Hindernis für die Massen.

Ford ist auch Partner des Ionity-Unternehmens - zusammen mit Marken wie BMW, Hyundai, Mercedes und VW -, die ihr Hochleistungsladesystem europaweit ausbauen möchten. Da für das nächste Jahrzehnt viele Elektroautos geplant sind, wird dies das Gesicht des Automobils in ganz Europa verändern.

Schreiben von Chris Hall.