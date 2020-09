Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ford hat bereits die Vorbestellbücher für viele seiner Versionen des Mustang Mach-E geöffnet. In Großbritannien ist die Erstausgabe bereits als "Vorbestellungen voll" aufgeführt.

Ursprünglich wurden drei Versionen des ersten vollelektrischen Autos des Ford angekündigt: der Mach-E, der Mach-E AWD und der Mach-E First Edition. Jetzt gibt es ein weiteres bestätigtes Modell, auf das man sich freuen kann, den Mach-E GT.

Wie Sie vermutet haben, dreht sich beim GT-Modell alles um Leistung. Es ist mit einer 88-kWh-Batterie und zwei Elektromotoren ausgestattet, die das Vorder- und Hinterrad unabhängig voneinander antreiben und 465 PS und 830 Nm Drehmoment erzeugen.

Ford sagt, dass der Mach-E GT in 3,7 Sekunden 0-62 Meilen pro Stunde zurücklegt, was dem Tesla Model Y entspricht. Dieser Akku kann mit einer Leistung von bis zu 150 kW aufgeladen werden, was Ihnen eine Reichweite von 73 Minuten ab 10 Minuten auf dem Ladegerät bietet. Die Reichweite wird mit 310 Meilen angegeben.

Die schlechte Nachricht ist, dass Ford sagt, dass der Mustang Mach-E GT in Europa erst Ende 2021 auf die Straße kommen wird, aber mit adaptiver Federung, 20-Zoll-Rädern, großen roten Bremssätteln und zwei exklusiven Farben - Grabber Blue und Cyber Orange - dieses Auto wird sich nicht mehr irren, wenn es ankommt.

Ford hat die Technik im Mach-E angesprochen. Es wird das erste Auto sein, das die neue Ford Sync 4-Software auf den Markt bringt. Es bietet eine Reihe von Funktionen zur Unterstützung der Fahrer auf der Straße und ein massives 15,5-Zoll-Zentraldisplay.

Es gibt kein Wort darüber, was Sie für den GT in Großbritannien bezahlen müssen, aber mit dem Mach-E AWD ab 46.000 GBP wird es nicht billig.

Aber genug geredet Ford, es ist an der Zeit, dass wir diese Autos auf die Straße bringen. Wir können es kaum erwarten, es zu fahren, sobald es unsere Küste erreicht hat.

Schreiben von Chris Hall.