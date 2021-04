Fiat 500 Hey Google-Serie bringt alles, was Google zu bieten hat, in Ihr Auto

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google Assistant ist derzeit wahrscheinlich der beste Sprachassistent auf dem Markt. Daher sollte es keine große Überraschung sein, dass sich Fiat für die 500er-Familie mit Google zusammengetan hat.

Aber wir haben nicht erwartet, dass Fiat so "all in" geht. Die Hey Google-Serie erhält gekennzeichnete, dekorierte, gestickte Sitzetiketten und Sitzmotive - und das ist alles, bevor Sie zur eigentlichen Technologie gelangen.

Dies ist also keine subtile Integration der Google-Technologie in den Fiat 500, sondern eine Feier von Google Assistant, bei der diese mehrfarbigen "Moleküle" auf der B-Säule und den Sitzen nichts der Fantasie überlassen.

Es wird Hey Google-Versionen des Fiat 500, 500X und 500L geben, die jeweils diese zusätzlichen Designelemente enthalten, sodass Sie nie vergessen werden, dass Sie die Hey Google-Edition dieses mutigen kleinen Autos gekauft haben.

Zukünftige Elektroautos: Kommende batteriebetriebene Autos, die in den nächsten 5 Jahren unterwegs sein werden von Chris Hall · 9 April 2021

Natürlich ist es die Konnektivität, nach der Sie wirklich suchen. Dank der Integration von Google Assistant können Sie Google Fragen zu Ihrem Fiat 500 stellen - und zwar nicht nur im Auto, sondern auch auf Ihrem Telefon, Nest Hub oder einem anderen Gerät zu Hause.

Sie können beispielsweise Google fragen, wo sich Ihr Auto befindet oder wie viel Kraftstoff es enthält. Genau darum geht es hier - um eine nahtlose Integration mit Google, sodass Sie ganz einfach Informationen aus Ihrem Auto abrufen können, wenn Sie nicht dabei sind.

Damit alles funktioniert, erhalten diejenigen, die die Fiat 500 Hey Google Edition bestellen, einen Nest Hub als Teil der Goodie-Bag.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir diese Art der Integration sehen - da Google Assistant auf ähnliche Weise auch in den Nissan Juke eingearbeitet wurde, jedoch ohne das Google-Branding.

Sobald Sie im Auto sind, haben Sie ein Google-Logo auf dem Uconnect-Display. Für diejenigen, die die gesamte Erfahrung genießen möchten, unterstützt das Auto Android Auto , sodass Sie Ihr Telefon anschließen und den Kreis schließen können.

Die neuen Hey Google Fiat 500-Modelle werden ab £ 16.005 erhältlich sein.

Schreiben von Chris Hall.