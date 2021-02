Der neue DS 4 springt in das Crossover-Gebiet, es fehlt jedoch eine vollelektrische Version

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - DS Automobiles hat den DS 4 vollständig vorgestellt, ein neues Auto im C-Segment, das gegenüber dem gleichnamigen Vorgängermodell einen großen Schritt nach oben macht. DS Automobiles hat dieses Auto im Crossover-Bereich mit massiven 20-Zoll-Rädern für den beliebten Baby-SUV-Look bewegt.

Das neue Modell spiegelt den kürzlich angekündigten Citroën C4 wider und es gibt viele Ähnlichkeiten in dem Marktsegment, das diese Autos angreifen. Der vorherige DS 4 war eine Art größeres Fließheck und der neue DS 4 ist eine Art noch größeres Coupé-Fließheck - sieht aber viel besser aus.

Auf den ersten Blick sieht es interessanter aus als das vorhandene DS 7 Crossback , und genau wie bei diesem Vorgängermodell mangelt es nicht an Charakter, um die Zunge zum Wackeln zu bringen. Von außen haben Sie diese charakteristischen Lichter und eckigen Details, mit herausklappbaren Türgriffen, die Sie daran erinnern, dass dies ein Schnitt darüber ist.

Schlüpfen Sie hinein und Sie werden von dem geschäftigen Interieur getroffen, das mit DS charakteristischer Clous de Paris-Prägung und -Nähten über die Lederflächen übersät ist. DS weist darauf hin, dass es hier einen zweifarbigen Effekt gibt, mit hellen Bereichen für Komfort - dem Mitteltunnel und den Sitzen - während die dunkleren Bereiche funktionaler sind - über dem Armaturenbrett.

Es gibt zahlreiche Displays, nicht nur in der Mitte des Autos und für den Fahrer, sondern auch mit einem zusätzlichen Display für Gesten auf der Mittelkonsole. Die Idee, DS Smart Touch genannt, ist, dass Sie Ihre Hand auf natürliche Weise in der Mitte des Autos ruhen lassen und mit diesem Display interagieren können, während Sie den Blick auf die Straße richten - und vermeiden, dass Sie zu viel auf das Hauptdisplay stoßen.

Es gibt ein neues DS-Iris-System, das Dinge ausführt, die einige der Kritikpunkte ansprechen, die wir in der Vergangenheit an DS-Benutzeroberflächen hatten. Es scheint jetzt mehr Funktionalität und etwas weniger Design zu geben, was sehr begrüßt wird.

Was den neuen DS 4 vielleicht überrascht, ist, dass er ohne elektrische Version startet. Es gibt einen Plug-in-Hybrid, der einen 180-PS-Benzinmotor mit einem 110-PS-Motor bietet und 30 Meilen reinen Elektromotor bietet. Angesichts des Wachstums von Batterie-Elektrofahrzeugen in den letzten Jahren ist es eine Überraschung, dass dieses Premium-Modell nicht dabei ist.

Apple CarPlay erklärte: iOS unterwegs mitnehmen von Britta O'Boyle · 7 Juli 2020 Ein detaillierter Blick auf die Funktionsweise von Apples CarPlay mit Erläuterungen zur Verwendung von Google Maps, zum Senden von Nachrichten und

Es wird eine vollständige Palette von Benzinmotoren geben - PureTech 130, 180, 225 -, während Diesel mit 130 PS geliefert wird. Sie können aus einer Vielzahl von Farben und Ausstattungsvarianten auswählen, wie exquisit Ihr DS 4 aussehen soll.

Es gibt hauptsächlich auch zwei Versionen, wobei ein normaler DS 4 durch den DS 4 Cross ergänzt wird, wobei letzterer einige Außendetails erhält, um ihm ein etwas robusteres Aussehen zu verleihen, einschließlich Dachreling. Während der Cross keinen Allradantrieb erhält, verfügt er über das Advanced Traction Control-System und die Abstiegskontrolle.

Der DS 4 wird im vierten Quartal 2021 eintreffen und wir würden erwarten, dass das Plug-In-Modell sehr beliebt ist. DS Automobiles hat Lexus im Jahr 2020 beim europäischen Marktanteil überholt, und obwohl sich dies möglicherweise nicht auf den Straßen in Großbritannien widerspiegelt, ist es wahrscheinlich, dass dies eine starke Leistung für die Marke erbringen wird.

Schreiben von Chris Hall.