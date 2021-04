Das neue C5X-Flaggschiff von Citroen ist ein halbautonomer Luxus-Plug-In-Hybrid

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Citroën hat ein neues Flaggschiff vorgestellt, den Citroën C5X, der als Luxus-Tourer auftritt. Interessanterweise hat Citroën einen Crossover-Stil entwickelt, der dem Wunsch nach SUV-Fahrhöhe, Limousinenkomfort und der Praktikabilität eines Kombis gerecht wird.

Citroën sieht dies als keines der oben genannten und all das oben Genannte an und war sich bei der Weltpremiere klar darüber, dass dieser Körperstil all diesen Anforderungen entspricht - erwarten Sie also keine Variationen.

Dieses Modell hat eine Coupé-Ästhetik mit einer langen Motorhaube, einem schnellen Rücken und einem geringeren Überhang hinten als vorne - obwohl Sie auf den ersten Blick vielleicht denken, Sie schauen auf den Citroën C4, der ein ähnliches Aussehen hat.

Entscheidend dabei ist, dass Sie eine gute Beinfreiheit für die Fondpassagiere sowie einen 545-Liter-Kofferraum haben, sodass Sie viel Platz für lange Fahrten haben.

Es wird Benzin- oder Plug-in-Hybrid-Versionen des C5X geben, ohne dass derzeit eine vollelektrische Version vorgeschrieben ist. Das Auto sitzt jedoch auf der EMP2-Plattform und könnte daher in Zukunft leicht in elektrischer Form erscheinen - obwohl wir vermuten, dass das Hindernis im Moment der Preis ist.

Stattdessen erhält der C5X einen Antriebsstrang, der auf dem basiert, was Sie im C5 AirCross finden , mit einer 225 PS starken Plug-in-Hybridoption, die eine elektrische Reichweite von 50 km für kurze Stadtfahrten bietet.

Es wird Unmengen an Technologie geben, wobei das erweiterte Heads-up-Display wichtige Details auf die Innenseite der Windschutzscheibe projiziert, damit der Fahrer ein Augmented-Reality-ähnliches Erlebnis erhält.

Ein 12-Zoll-Display befindet sich in der Mitte des Armaturenbretts und verwendet eine brandneue Benutzeroberfläche, die laut Citroën eher einem Smartphone-Erlebnis ähnelt. Haben wir das in letzter Zeit nicht viel von Autoherstellern gehört?

Es gibt auch jede Menge Fahrtechnik mit Autonomie der Stufe 2 , was adaptive Geschwindigkeitsregelung, Stopp-Start-Fahren und Spurunterstützung bedeutet, sodass das Auto in einigen Fällen selbst fährt.

Komfort und Luxus stehen ganz oben auf der Liste: Dieses Auto ist so konzipiert, dass es wie eine Wolke schwebt und Sie mit Raffinesse und Komfort von A nach B bringt.

Der Citroën C5X kann Ende 2021 bestellt werden und erscheint Anfang 2022 auf den Straßen.

Schreiben von Chris Hall.