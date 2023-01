Das Synthesis-Cockpit-Konzept von Chrysler zeigt die Zukunft des Fahrens

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Chrysler hat den Synthesis-Cockpit-Demonstrator enthüllt, eine neue Erfahrung, die nach Angaben des Unternehmens bei der Umstellung auf Elektroautos eine Vorreiterrolle spielen wird.

Der zweisitzige Chrysler Synthesis ist ab dem 5. Januar auf der CES 2023 zu sehen und gibt den Fahrern einen Einblick in die Zukunft der Chrysler-Fahrzeuge. Es ist auch das Herzstück dessen, was die Muttergesellschaft Stellantis für eine ganze Reihe von Fahrzeugen plant, angefangen bei den Kleinsten der Kleinen bis hin zu großen Lastwagen. Versionen dessen, was Chrysler hier vorstellt, werden sie alle antreiben.

Alles beginnt mit dem STLA Brain, einem System, das die Technologie in das gesamte Cockpit des Fahrzeugs integriert und 37,2 Zoll große Infotainment-Bildschirme für die beiden vorderen Sitzreihen bereitstellt. Laut Chrysler wird sich STLA Brain dank fortschrittlicher künstlicher Intelligenz im Laufe der Zeit an die Bedürfnisse der Menschen anpassen, indem es die Vorlieben der Nutzer lernt und sich dann entsprechend verändert. STLA Brain wird auch Teil eines neuen digitalen Assistenten namens MyDay sein, der sich um alles kümmert, von Updates bis hin zu Kalendern.

Möchten Sie während der Fahrt meditieren? Chrysler sagt, dass die Chill-/Zen-/Fun-Modi "eine sensorische Erfahrung" schaffen, während das Auto steht oder autonom fährt. Das bringt uns zum nächsten wichtigen Teil der Synthesis-Demo - der selbstfahrenden Technologie.

Das Synthesis-Konzept zeigt auch STLA AutoDrive, das autonome Fahrsystem der Stufe 3 von Chrysler, das es dem Fahrer ermöglichen soll, den Blick von der Straße zu nehmen und so ziemlich alles zu tun, was er will, solange er bei Bewusstsein ist. Es gibt jedoch keinen Zeitplan, wann AutoDrive auf den Markt kommen wird.

Das ganze Konzept sieht ziemlich schick aus, und es wird faszinierend sein zu sehen, wie es sich an verschiedene Fahrzeuggrößen und -designs anpassen lässt.

Schreiben von Oliver Haslam.