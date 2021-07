Rimac und Bugatti verschmelzen und das Ergebnis wird zweifellos Geschwindigkeit sein

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Rimac und Bugatti werden unter dem Dach eines neuen Unternehmens namens Bugatti Rimac "Kräfte bündeln", wobei Mate Rimac, der Gründer von Rimac, CEO wird.

Damit wird Rimac zu einer Unternehmensgruppe, auf der einen Seite Bugatti Rimic sich auf das Design und die Produktion von Hypercars konzentrieren wird, wobei beide Marken weiterhin als separate Marken agieren, so dass wir auch in Zukunft Rimac- und Bugatti-Modelle sehen werden.

Die Rimac Group wird Mehrheitsaktionär sein, aber Porsche und Hyundai halten beide Minderheitsbeteiligungen, ebenso wie andere Investoren.

Sowohl Rimac als auch Bugatti werden ihre aktuellen Produktionsstätten in Zagreb, Kroatien, bzw. Molsheim, Frankreich, beibehalten – aber im Jahr 2023 wird der Rimac Campus eröffnet und der neue Hauptsitz von Bugatti Rimac wird, der das Zentrum für Forschung und Entwicklung für die Zukunft sein wird Hypercars.

Aus der Rimac Group wird die neu gegründete Rimac Technology ausgegliedert. Diese hundertprozentige Tochtergesellschaft wird für die Entwicklung und Produktion von Komponenten wie Batteriesystemen und EV-Antriebssträngen verantwortlich sein und weiterhin mit anderen Automobilunternehmen zusammenarbeiten.

„Rimac und Bugatti passen perfekt zusammen, was wir alle einbringen. Als junges, agiles und schnelllebiges Automobil- und Technologieunternehmen haben wir uns als Branchenpionier für Elektrotechnologien etabliert“, sagte Mate Rimac.

"Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie begeistert ich vom Potenzial dieser beiden unglaublichen Marken bin, die Wissen, Technologien und Werte kombinieren, um in Zukunft einige wirklich besondere Projekte zu schaffen."

Was genau die Partnerschaft bewirken wird, bleibt abzuwarten, aber man braucht keine Kristallkugel, um herauszufinden, dass ein elektrischer Bugatti auf Basis der Rimac-Technologie sehr gefragt ist. Rimac wird am 5. Juli in einer Live-Veranstaltung mehr über die Zukunft seines Geschäfts informieren, die Sie im folgenden Video sehen können.

