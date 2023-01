BMW: Wir wollen nicht, dass Apple oder Google alle Interaktionen im Fahrzeug übernehmen - das ist definitiv unser Bereich

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - BMW hat in den letzten Jahren eine Reihe von Apple-Entwicklungen im Automobilbereich vorangetrieben und war oft die erste Marke, die fortschrittlichere Funktionen als das iPhone angeboten hat.

BMW war die erste Marke, die Apple CarPlay drahtlos angeboten hat - und war auch nicht daran interessiert, Android Auto anzubieten, bis auch das drahtlos möglich war -, aber sie war auch die erste Marke, die Apple CarKey unterstützte, nachdem sie gemeinsam daran gearbeitet hatte, den zugrunde liegenden Standard zu etablieren.

Aber es gibt eine Grenze, wie weit BMW Apple oder Google gehen lässt, wenn es um die Steuerung seiner Fahrzeuge geht. BMW ist zwar froh, dass Apple CarPlay oder Android Auto eine Reihe von Telefonfunktionen im Auto anbieten, aber es gibt eine Grenze, wenn es um die Steuerung von Fahrzeugfunktionen geht.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

In einem Interview mit Frank Weber, BMW-Vorstandsmitglied und Technikchef der deutschen Automarke, fragten wir, was BMW von Apples Wunsch hält, alle Bildschirme in einem Auto zu übernehmen und ein riesiges CarPlay-Erlebnis zu bieten.

Dieses Erlebnis wurde auf der WWDC 2022 vorgestellt und wird voraussichtlich in einer Reihe von Fahrzeugen, die 2023 auf den Markt kommen, unterstützt werden. Aber was würde BMW davon halten, die Kontrolle an einen Dritten abzugeben?

"Wir mögen das nicht", sagte Weber, "denn dies ist ein BMW und kein Apple Car."

Weber wollte deutlich machen, dass Telefonfunktionen sehr willkommen seien: "Wir wollen ein angenehmes Erlebnis [für] die Integration typischer Telefonfunktionen und die Interaktionen, die man vom Telefon gewohnt ist", betonte Weber, "aber dann kommt ein Bereich, der auf das Auto ausgerichtet ist, und das ist definitiv unser Bereich."

Apple CarPlay ist zweifelsohne beliebt. Viele steigen jetzt in ihr Auto ein, lassen ihr Telefon anschließen und umgehen damit alle Vorkehrungen, die der Autohersteller für wichtige Unterhaltungsdienste getroffen hat.

Die Nutzung eines Dienstes wie Apple CarPlay hat jedoch immer einen Nachteil, und zwar die Integration. Während das Hauptdisplay übernommen wird und vielleicht die Musik-ID im Kombiinstrument oder im Head-up-Display angezeigt wird, werden Sie feststellen, dass Sie, wenn Sie sich für etwas wie Apple Maps oder Waze entscheiden, nicht dasselbe Maß an Integration erhalten, das Sie von den fahrzeugeigenen Systemen erhalten würden.

"Wenn es darum geht, ein Fahrzeug zu steuern, eine Ladestation zu suchen, die Ladestation zu bewerten, das ist Ihre Auswahl an Ladestationen, was in der Nähe passiert - wir wollen diese Kundeninteraktion als BMW haben und sie nicht Apple überlassen."

"Es gibt immer mehr Funktionen, gerade bei Elektrofahrzeugen - wie ist der Zustand der Batterie? Is it hot? Is it cold? Wann werden Sie an einem Zielort ankommen? - Das hat nichts damit zu tun, dass ein Telefon die Kontrolle über Ihr Fahrzeug übernimmt", sagt Weber.

Apples Ziel für die nächste Generation von CarPlay ist es, eine Schnittstelle für viele weitere Funktionen zu schaffen, die über die reine Unterhaltung hinausgehen, und ein Apple-Erlebnis für alle Anzeigen im Auto zu bieten - einschließlich des Kombiinstruments und Dingen wie der Tankanzeige, dem Tacho oder der Klimasteuerung.

Zum gleichen Thema sagte Christophe Grote, SVP für Elektronik und Software bei BMW, während einer Sitzung auf der CES 2023, dass Apple durch Telefon-Spiegelungsfunktionen unterstützt werden würde, aber ein vollständiges System, das über die Telefon-Spiegelung hinausgeht, würde nicht unterstützt werden.

Die besten Black Friday US-Angebote 2022: Echo, Sony 1000X, Pixel und mehr von Chris Hall · 27 November 2022 Black Friday und Cyber Monday sind die größten Verkaufsveranstaltungen des Jahres, und es gibt jede Menge Rabatte.

Apple wird von BMW nicht herausgegriffen: Google ist in der Tat in der gleichen Position, wobei BMW nicht bereit ist, die vollständigen Google Automotive Services (wie sie zum Beispiel in Polestar oder Volvo zu finden sind) anzubieten, vor allem wegen der damit verbundenen Lizenzierung und der Frage, was mit den Kundendaten geschieht. BMW will diese nicht an Google ausliefern.

BMW wird jedoch für das Betriebssystem 9, die nächste Generation der Fahrzeugsoftware, auf eine Android-Plattform umsteigen.

Dabei nutzt BMW das Open-Source-Betriebssystem Android Automotive OS, das vollständig an die Bedürfnisse von BMW angepasst ist und eine Reihe von nativen Apps aus dem App-Store von Faurecia Aptoide anbietet - wobei BMW die volle Kontrolle behält, anstatt einen Teil davon an Google abzugeben.

Der Fokus moderner Autos verschiebt sich weg von den traditionellen Bereichen Fahrverhalten und Handling und wendet sich stattdessen digitalen, vernetzten Erlebnissen zu. Es ist jedoch klar, dass BMW die Kontrolle behalten und ein eigenes Erlebnis entwickeln möchte, ohne auf die Konnektivität und die Erfahrungen zu verzichten, die Apple und Google bieten.

Schreiben von Chris Hall.