BMW will ab 2025 Autos mit Vollbildschirm-Heads-up-Display anbieten

(Pocket-lint) - BMW hat seine Vision eines bildschirmfüllenden Head-up-Displays (HUD) vorgestellt, das die Realität beim Autofahren in Zukunft noch besser unterstützen soll.

Bei der Vorstellung des BMW i Vision Dee auf der CES 2023 hat BMW ein Konzept vorgestellt, bei dem die gesamte Windschutzscheibe, die größte Fläche im Auto, als HUD genutzt werden kann.

Durch den Einsatz von Projektionstechnologie soll die derzeitige Situation, in der ein kleiner Teil der Windschutzscheibe einige Informationen liefert, in eine Zukunft überführt werden, in der ein größerer Teil der leeren Fläche konstruktiv genutzt werden kann.

Die Idee ist, dass der Fahrer seine Augen auf der Straße lassen kann, anstatt sie nach unten auf ein Display zu richten. Derzeit bietet BMW beispielsweise eine AR-ähnliche Navigation an, aber sie befindet sich auf dem zentralen Display im Auto, so dass man den Blick von der Straße abwenden muss, um sie voll nutzen zu können.

Das Spannende an diesem Vorschlag ist, dass BMW diese Technologie in der so genannten Neuen Klasse oder in Fahrzeugen ab 2025 einsetzen will.

Das BMW i Vision Dee Konzept, das auf der Las Vegas Tech Show vorgestellt wurde, nutzt nicht nur die Projektionstechnologie für das HUD auf der Windschutzscheibe, sondern auch die Seitenfenster, auf die man seinen eigenen Avatar projizieren kann.

Damit soll die Begrüßung noch unterhaltsamer gestaltet werden: Wenn Sie sich dem Auto nähern, können Sie von Ihrem eigenen Avatar begrüßt werden, was die Personalisierung des Fahrzeugs noch weiter vorantreibt.

Es ist nicht das erste Mal, dass BMW die Projektion in seinen Konzeptfahrzeugen einsetzt. Das Mini Aceman Concept projizierte zum Beispiel Kartenbilder auf das Armaturenbrett, was den Innenraum ebenfalls aufwertet und flache Oberflächen viel funktioneller macht.

Was die reale Manifestation dieser Vollbild-HUD-Technologie angeht, können wir es kaum erwarten, sie 2025 in Aktion zu sehen.

