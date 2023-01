BMW enthüllt farbwechselndes Fahrzeugkonzept, den BMW i Vision Dee

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - BMW hat ein Auto vorgestellt, das dank der E-Ink-Farbtechnologie die Farbe wechseln kann.

Nach dem schwarz-weißen BMW iX Flow, der das Highlight der CES 2022 war, ist BMW einen Schritt weiter gegangen und hat auf der CES 2023 ein farbwechselndes Auto vorgestellt.

Im Gegensatz zum Vorgängermodell, das zwischen monochromen Farbtönen wechselte und auf dem Serienmodell des BMW iX basierte, wird die neue farbwechselnde Haut auf ein Konzept mit dem Namen BMW i Vision Dee aufgetragen.

Dee steht für "digitales emotionales Erlebnis", und hinter diesem Auto verbirgt sich weit mehr als nur ein Farbwechsel.

Aber wie hat BMW dieses Kunststück vollbracht? In Zusammenarbeit mit E Ink wurde das Auto mit 240 E Ink-Segmenten überzogen, die einzeln gesteuert werden und bis zu 32 verschiedene Farben darstellen können. Wie beim iX Flow werden die Paneele per Laser ausgeschnitten und an gebogene Oberflächen angepasst, um den Effekt zu erzielen.

Das Ergebnis ist, dass nahezu jede Farbkombination möglich ist, was bedeutet, dass das Auto an Ihren Stil, Ihre Stimmung oder Ihr Tagesoutfit angepasst werden kann - und es dauert nur Sekunden, das Design zu ändern.

Der BMW i Vision Dee bietet viel mehr als nur Chamäleon-Fähigkeiten. Er ist so konzipiert, dass die physische und die virtuelle Welt miteinander verschmelzen, indem er z. B. eine Innenraumprojektionstechnologie einsetzt, die es ermöglicht, Ihren Avatar auf dem Fenster anzuzeigen und die gesamte Windschutzscheibe als Heads-up-Display zu nutzen.

Dieses Auto ist so konzipiert, dass man zwischen den Realitäten hin- und hergleiten kann. Es ist nicht nur ein Fahrzeug, mit dem man die physische Welt erkundet, sondern man kann auch in die virtuelle Welt eintauchen und digitale Inhalte einbinden, um das Erlebnis zu verbessern.

Besonders gut gefällt uns die Neugestaltung des BMW Kühlergrills an der Vorderseite des Fahrzeugs, der dank der E-Ink-Paneele nun eher wie ein Augenpaar wirkt, das in der Lage ist, in der physischen Welt digital auf Sie zu reagieren.

Der Innenraum gleicht eher einer komfortablen Lounge, und die Fenster lassen sich auf Wunsch abdunkeln.

Natürlich handelt es sich nur um ein Konzept, aber es gibt einige interessante Ideen - und es klingt, als würde BMW darauf drängen, seine Serienfahrzeuge ab 2025 mit Vollbild-Heads-up-Displays auszustatten.

Schreiben von Chris Hall.