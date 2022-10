Das ist der BMW XM: Superstarker Luxus-SUV im Jahr 2023

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

PALM SPRINGS, CA (Pocket-lint) - Das BMW Concept XM wurde erstmals Ende 2021 vorgestellt und soll das stärkste M Auto aller Zeiten sein. Mit der Tatsache, dass es sich um einen SUV und nicht um eine sportliche Limousine handelt, folgt BMW M einem Trend, der auf einen immer größeren Wunsch nach größeren, kühnen SUV-ähnlichen Autos hinweist.

Der BMW XM wurde Mitte 2022 bestätigt und wir haben ihn im Oktober 2022 in Palm Springs, Kalifornien, getroffen. Der BMW XM hat die Auftragsbücher geöffnet, die Auslieferung wird für 2023 erwartet.

BMW XM Gestaltung

Der BMW XM ist nicht einfach nur ein neues X-Modell, das die M-Behandlung erhalten hat, sondern er ist als dritte Säule an der Spitze des BMW-Angebots konzipiert. Der 7er steht auf der einen Seite, der BMX X7 auf der anderen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Das erklärt einige Merkmale des BMW XM, wie das geteilte Scheinwerferdesign, bei dem das obere Tagfahrlicht von den darunter liegenden, leicht vertieften aktiven LED-Matrix-Scheinwerfern getrennt ist. Dieses Design findet sich auch beim 7er und beim X7, um den Familiencharakter zu unterstreichen.

Der ikonische Nierengrill ist kompakter als beim BMW iX, aber man erkennt die Ähnlichkeit zu BMWs Elektro-SUV (oder SAV, wie BMW sie gerne nennt), aber man hat auch das Gefühl, dass der BMW XM etwas Besonderes ist.

Und das ist auch richtig so. Der BMW XM wurde entwickelt, um zwei Welten miteinander zu verschmelzen: die sportliche Tradition, für die BMW M bekannt ist, und den luxuriösen Komfort der BMW 7er Reihe. Es ist vielleicht eine unwahrscheinliche Kombination, aber wenn Sie einmal im BMW XM gesessen haben, funktioniert sie wirklich.

Vorne ist der BMW XM so, wie man es von einem M Auto erwartet. Er verfügt über Sportsitze, die Sie bei Kurvenfahrten fest an Ort und Stelle halten, aber die zweite Reihe ist wirklich geräumig, mit viel Beinfreiheit, einem fast flachen Boden und einem einzigartigen Merkmal - Sitzpolster an den hinteren Türen.

Dieses interessante Detail der Innenraumgestaltung bedeutet, dass beim Schließen der Tür der Übergang zwischen Sitz und Fahrzeugwand stärker gepolstert wird. Das Ergebnis? Man muss nicht mehr mit dem Gesicht nach vorne sitzen, sondern kann in einem größeren Winkel sitzen, so dass es viel einfacher ist, sich mit dem Gesprächspartner im Fond des Fahrzeugs zu unterhalten.

In gewisser Weise ist der Fond des BMW XM wie ein luxuriöser Lounge-Bereich, der für die Gemeinschaft gedacht ist, während der vordere Teil eher an einen Hochleistungs-BMW erinnert. Es ist ein Hybrid-Design - und es ist auch ein Hybrid-Antrieb.

BMW XM Kraft und Leistung

Der BMW XM unterscheidet sich von anderen Performance-SUVs wie dem Aston Martin DBX707 durch einen Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang.

Der 4,4-Liter-V8-Motor ist mit einem 145-kW-Motor gekoppelt, was eine kombinierte Leistung von 653 PS oder 480 kW ergibt. Damit schafft der BMW XM den Spurt von 0 auf 62 km/h in 4,3 Sekunden, was nicht gerade wenig ist.

Pocket-lint

Ende 2023 wird der BMW XM Label Red ins Programm aufgenommen, der die Leistung auf 748 PS bzw. 550 kW erhöht. Das wird das leistungsstärkste BMW M Modell mit Straßenzulassung aller Zeiten sein, so die Überschrift, mit der BMW wirbt.

Die Batterie hat eine Kapazität von 25,7 kWh und reicht für eine Reichweite von rund 50 Kilometern - bei Geschwindigkeiten von bis zu 87 km/h. Damit ist sie auch für den praktischen Einsatz eine überzeugende Option. Er ist nicht nur für röhrende V8-Fahrten gedacht, um den Nervenkitzel der Auspuffgeräusche zu erleben, sondern auch für das geräuschlose Fahren in städtischen Gebieten mit null Emissionen. Da es sich um einen Plug-in-Hybrid handelt, können Sie ihn zu Hause aufladen, um die Vorteile des elektrischen Antriebs voll auszuschöpfen.

BMW XM Innenraum und Technik

Der Innenraum des BMW XM wird mit dem gleichen gebogenen Display ausgestattet sein wie der BMW iX, das auch im neuen 7er und im neuen BMW X7 zu finden ist. Auch dies ist ein Markenzeichen der Spitzenmodelle von BMW, und es läuft das BMW Operating System 8.0.

Sie erhalten eine ganze Reihe von intelligenten Fahrtechnologien und Assistenzfunktionen, aber dieses Betriebssystem bedeutet auch, dass es über die Luft aktualisiert werden kann, Ihr Smartphone unterstützt und Ihnen eine ganze Reihe von vernetzten Funktionen bietet. Es gibt immer noch den weiterentwickelten iDrive-Controller sowie Touch-Unterstützung - aber wir würden bei den Tasten bleiben, wenn Sie nicht wollen, dass Ihr großes Display mit Fingerabdrücken übersät wird.

Dieses Auto ist auch nicht auf Leistung getrimmt. Stattdessen hat das Ganze ein gewisses Flair, einschließlich eines einzigartigen Dachhimmels, der das kantige Design anderer Fahrzeuge aufgreift und beleuchtet ist, so dass er zu den Farben der Umgebungsbeleuchtung passt, die Sie anderswo finden.

Die Auswahl an Optionen ist allerdings nicht sehr groß. Da es sich um ein Flaggschiffmodell handelt, ist so ziemlich alles serienmäßig, so dass Sie nicht in der Lage sein werden, ein etwas günstigeres Modell zu wählen.

Wir müssen abwarten, bis wir den BMW XM gefahren haben, um mehr über die technische Ausstattung des Innenraums zu erfahren, aber wir erwarten, dass sie ziemlich genau der des BMW iX entspricht.

BMW XM Preise

Die Preise für den BMW XM beginnen bei £145.885. Auf der BMW Website können Sie das Auto selbst entwerfen - und bestellen. Die Auslieferung wird für 2023 erwartet. Es besteht kein Zweifel daran, dass er teuer ist - und er ist wirklich auf den US-Markt ausgerichtet. Wir erwarten, dass wir Ihnen im Jahr 2023 mehr berichten können.

Was ist der Pocket-Lint Daily und wie bekommt man ihn kostenlos? von Stuart Miles · 2 February 2022 Pocket-lint daily ist ein täglicher Tech-Newsletter, der von Stuart Miles, dem Gründer von Pocket-lint, kuratiert wird. Finden Sie heraus, wie Sie

Schreiben von Chris Hall.