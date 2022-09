BMW wechselt zu Alexa als Sprachassistent im Auto

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Neben einer ganzen Reihe neuer Produkteinführungen, darunter eine neue Generation von Echo Auto, haben Amazon und BMW am Mittwoch eine Zusammenarbeit angekündigt.

Der Autohersteller wird in Zukunft auf Alexa als Sprachassistentin im Auto umsteigen. Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass es Amazons Technologie innerhalb der nächsten zwei Jahre" in seinen Fahrzeugen einsetzen wird.

Derzeit verwendet BMW seine eigene Sprachinteraktionssoftware - den BMW Intelligent Personal Assistant. Ein neues System wird jedoch auf Basis der Alexa-Plattform entwickelt, um einen "natürlicheren Dialog zwischen Fahrer und Fahrzeug" zu ermöglichen.

Die Kunden haben die Wahl zwischen dem BMW Sprachassistenten und Alexa. Sie können auch beide Assistenten nebeneinander arbeiten lassen, wenn sie es wünschen.

"Dies wird das digitale Erlebnis auf ein völlig neues Niveau heben", sagte Stephan Durach, Senior Vice President von BMW.

"Diese Kooperation mit BMW ist ein großartiges Beispiel dafür, wofür Alexa Custom Assistant entwickelt wurde - um es für Unternehmen schneller und einfacher zu machen, maßgeschneiderte intelligente Assistenten für praktisch jedes Gerät zu entwickeln", fügte Dave Limp, Geschäftsführer von Amazon, hinzu.

Die Integration von Alexa in ein Auto ist ein relativ neues Konzept, obwohl der neue Echo Auto für alle Fahrer entwickelt wurde, um den Assistenten in ihr Fahrerlebnis zu integrieren. Im Gegensatz zum Vorgängermodell wird es mit einer Klebehalterung geliefert, so dass es überall angebracht werden kann, und ist kleiner und schlanker als zuvor.

