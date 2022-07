Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - BMW hat in aller Stille angekündigt, dass es Android Automotive in einigen zukünftigen BMW-Modellen einsetzen wird.

Die Fahrzeuge des Unternehmens verwenden ihre eigene Benutzeroberfläche, derzeit das BMW Operating System 8, das auf einer Linux-basierten Plattform läuft. Die neue Ankündigung bestätigt jedoch, dass das Unternehmen in Zukunft Android Automotive einsetzen wird.

Dieser Schritt soll laut BMW eine stärkere Kundenanpassung und "erweiterte digitale Funktionen und Optionen" ermöglichen.

Android Automotive ist die fahrzeuginterne Plattform von Google. Sie hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen, bedeutet aber nicht, dass Sie eine Software erhalten, die mit der des neuesten Android-Smartphones vergleichbar ist.

Das bedeutet aber nicht, dass man am Ende ein Software-Erlebnis wie auf dem neuesten Android-Smartphone hat. Stattdessen bietet es eine Plattform, mit der die Automobilhersteller arbeiten können, und es ist wahrscheinlich, dass das von BMW angebotene Fahrzeugerlebnis visuell gleich bleibt und sich an das vertraute BMW-Betriebssystem hält, das sich in den letzten zehn Jahren entwickelt hat.

Android Automotive kann eine Google-ähnliche Erfahrung bieten - wie zum Beispiel in Polestar - aber es ist wahrscheinlich, dass BMW Android Automotive verwendet, um die Entwicklung zu vereinfachen, und nicht, weil sie zum Beispiel Google Maps anbieten wollen.

Es kann sogar sein, dass keine Google-Dienste Teil des Angebots sind. Wie bereits erwähnt, ist es wahrscheinlich, dass es keine großen Veränderungen im visuellen Erscheinungsbild geben wird, da BMW die Erfahrung für BMW-Kunden beibehalten möchte.

"Wir integrieren die besten Aspekte aller Welten - das können unsere eigenen Entwicklungen, Open Source oder kommerzielle Softwareprodukte sein, je nachdem, wie die spezifische Lösung aussieht", sagte der Chefentwickler für das digitale Fahrerlebnis, Stephan Durach.

"Wir stellen sicher, dass unsere Kunden immer ein einzigartiges, maßgeschneidertes digitales Erlebnis in ihrem Fahrzeug genießen können."

BMW hat bestätigt, dass Android Automotive ab März 2023 in einigen Fahrzeugen zum Einsatz kommen wird, und wir vermuten, dass wir bei zukünftigen Markteinführungen kleine Hinweise auf die zusätzlichen Optionen sehen werden, die es bietet.

Huawei Laptops, B&W Px7 S2 im Test und mehr - Pocket-lint podcast ep. 160 von Rik Henderson · 1 Juli 2022

Schreiben von Chris Hall.