BMW Theatre Screen ist ein 31-Zoll-Fire-TV für den Rücksitz Ihres Autos

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Autohersteller haben schon immer davon geträumt, dass Ihr Auto mehr ist als nur ein Fahrzeug, um von A nach B zu gelangen. Unzählige Konzepte haben die Idee vorangetrieben, dass Ihr Auto ein Interieur wie eine Lounge hat und Sie es für die Freizeit nutzen, nicht nur zum Fahren arbeiten.

Mit der neuesten Generation von Elektroautos ist dieses Lounge-Interieur dank der Gestaltungsmöglichkeiten, die sich bieten, wenn man nicht alle mechanischen Elemente eines Verbrennerautos in den Innenraum integrieren muss, viel näher gekommen.

Der BMW Theatre Screen sieht aus wie viele der Konzepte, die wir zuvor gesehen haben, aber dieses ist ein wenig realer. BMW sagt uns, dass "die vorgestellten Features sehr nah an dem sind, was wir in naher Zukunft in die Serienproduktion bringen werden" - obwohl es keine Bestätigung gibt, wann, wie viel es kosten wird oder für welche Modelle es verfügbar sein wird.

Das System verwandelt die Rückbank Ihres Autos in ein Kino, wobei sich das 31-Zoll-32:9-Display vom Autodach herunterdreht, begleitet von einem Hans Zimmer-Soundtrack.

Gleichzeitig wird die Innenbeleuchtung gedimmt und die Sonnenrollos hochgefahren, um die perfekte Umgebung zum Anschauen eines Films zu schaffen.

Es ist ein superbreites Display mit einer Auflösung von 8000 x 2000 Pixel, also nicht genau das gleiche 8K-Format, das Sie vielleicht auf dem Fernseher zu Hause haben - aber es ermöglicht die Wiedergabe in verschiedenen Aspekten sowie das Zoomen.

Die Steuerung erfolgt über die Bedienfelder in den Türen des Autos, während der Inhalt selbst von Fire TV mit Strom versorgt wird. Das bedeutet, dass Sie auf eine vollständige Palette von Inhalten zugreifen können und wir gehen davon aus, dass alle Streaming-Dienste, die Sie normalerweise auf Fire TV erhalten, einschließlich Disney+ und Netflix.

(BMW gibt an, dass der chinesische Markt einen anderen Streaming-Anbieter haben wird.)

Natürlich benötigst du eine solide Verbindung, um alles zu streamen, und die integrierte 5G-Antenne des Autos übernimmt das für dich.

Mit dem kürzlich eingeführten BMW iX als Flaggschiff-Elektromodell des Unternehmens ist es wahrscheinlich, dass hier die Theaterleinwand neben dem exzellenten Diamond Surround Sound-System von Bower & Wilkins erscheinen wird, das bereits eine Option für das Auto ist.

Wir haben das Soundsystem selbst gehört - das klingt nach einer großartigen Einrichtung für diejenigen, die sich entspannen und Filme hinten im Auto ansehen möchten.

Das kann dem VVIP vorbehalten sein, das gefahren wird, oder es könnte einfach eine großartige Möglichkeit sein, das Rad der Zeit beim Aufladen Ihres Autos nachzuholen.