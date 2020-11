BMW stellt sein elektrisches Flaggschiff, den BMW iX, vor

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - BMW hat sein neues Flaggschiff vorgestellt, den erwarteten BMW iNEXT , der den neuen Straßennamen BMW iX erhält. Dies ist ein großes elektrisches SUV - oder SAV, wie BMW es nennt -, das eine Reichweite von über 300 Meilen verspricht und gleichzeitig ein radikal neues Design für das Unternehmen einführt.

In vielerlei Hinsicht ist dieses Auto eine Weiterentwicklung der aufregenden Arbeit, die der BMW i3 begonnen hat - es gibt wieder einen Carbon-Käfig zur Gewichtsreduzierung - und es ist nicht nur eine zweckentfremdete Version eines vorhandenen BMW-Autos, sondern etwas, das viel größer ist Erklärung.

BMW sagt, dass das Design dieses Autos von innen heraus begann, um einen Innenraum zu schaffen, der eher einem Dachboden ähnelt, minimiert und übersichtlich ist und bei dem viele der gemeinsamen Elemente, die Sie erwarten könnten, reduziert werden, weniger Schalter, mehr Subtilität und ein Konzept, das BMW "schüchterne Technik" nennt.

Die Idee hinter schüchterner Technologie ist es, fortschrittliche technologische Merkmale zu haben, ohne dass diese offensichtlich sind. Ein Beispiel ist der iDrive-Controller, der bekannte Klickknopf, den BMWs seit mehr als einem Jahrzehnt anbieten. Er ist jetzt auf eine Glasschnittdekoration reduziert - bietet aber dennoch Interaktions- und Touch-Steuerelemente. Es ist das gleiche wie zuvor, aber anders.

1/5 BMW

Anstatt zwei separate interne Displays zu haben, gibt es jetzt ein gewölbtes Display, das Touch unterstützt und völlig anders gestaltet ist als bestehende BMW Fahrzeuge.

Von außen sieht das ein bisschen wie ein raffinierter BMW X5 aus und es ist ungefähr gleich groß. Es ist eher abgerundet als eckig, jedoch eher ein weicheres Design als die aggressive Haltung, die der sportliche X5 bietet. Natürlich spielte die Aerodynamik eine Rolle, daher gibt es integrierte Türgriffe, schlankere Lichtsignaturen, aber auch hier den bekannten Aufwärtstrend an den hinteren Seitenfenstern.

Auf der Vorderseite befindet sich natürlich der charakteristische Kühlergrill - mit den massiven Biberzähnen, die wir beim iNEXT-Konzept gesehen haben. Nur dass dies ein weiteres Beispiel für schüchterne Technik ist, da alle Kameras, Radargeräte und Sensoren für Fahrerassistenzfunktionen verborgen sind, sodass Sie sie nicht auf der Vorderseite des Autos betrachten müssen.

BMW sagt, dass es 600 km vom BMW iX (300 Meilen) entfernt sein kann, während es 370 kW Leistung gibt, was 500 PS entspricht. Das wird es von 0-52mph in weniger als 5 Sekunden dauern. Der BMW iX unterstützt auch das Laden mit 200 kW, was bedeutet, dass Sie in 10 Minuten eine Reichweite von 75 Meilen erreichen oder in 40 Minuten eine Aufladung von 40 Prozent erreichen können - wenn Sie ein so leistungsstarkes Ladegerät haben.

Der BMW iX soll nächstes Jahr in Produktion gehen, es gibt kein Wort über die Preisgestaltung, aber Sie können davon ausgehen, dass er fest in der Premium-Klasse liegt.

Schreiben von Chris Hall.