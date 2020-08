Debüt der BMW eDrive Zones in Großbritannien: Schaltet Hybridautos beim Einstieg automatisch in den Elektromodus

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - BMW hat seine weltweit ersten geofenced eDrive-Zonen in Großbritannien eingeführt. Wenn Sie die Zonen in einem BMW Plug-in-Hybrid betreten, werden diese automatisch auf elektrischen Strom umgeschaltet.

Die Zonen werden in bestimmten Gebieten von London und Birmingham nach einer Testphase in Rotterdam eingeführt.

Die Zonen sind auf bestehende emissionsarme Zonen ausgerichtet und arbeiten mit GPS-basierter Geofencing-Technologie. Sie werden in Zukunft an anderer Stelle eingeführt. In London deckt die Zone das gleiche Gebiet ab wie die TFL Congestion Charge / ULEZ-Zone, und in Birmingham umfasst der Dienst die Clean Air Zone der Stadt, die 2021 in Kraft tritt.

Wenn Sie eine Route mit einer der Zonen planen, wird automatisch genügend Strom für den Teil der Fahrt innerhalb der Zone eingespart.

Die eDrive Zone-Technologie ist in allen neuen Plug-in-Hybridmodellen BMW 3er, BMW 5er, BMW 7er und BMW X5 (BMW 330e, BMW 530e, BMW 745e und BMW X5 xDrive45e) mit einer elektrischen Reichweite von bis zu 54 enthalten Meilen.

Kunden, die diese Modelle bereits besitzen, erhalten über ein kostenloses drahtloses Software-Update Kompatibilität mit BMW eDrive Zones .

Wenn Sie in einem dieser Fahrzeuge in eine eDrive-Zone fahren, wird diese auf dem Navigationsbildschirm des Central Control Display Ihres Fahrzeugs grafisch hervorgehoben.

Während eines Briefings über die Einführung von eDrive Zones fragten wir, welche Art von Feedback das Unternehmen während des Versuchs in Rotterdam über die Technologie erhalten habe.

"Derzeit ist das Kundenfeedback, das [wir] erhalten haben, sehr positiv", sagt Julian Lienich, Projektmanager für digitale Produkte bei BMW. "Unsere Kunden sagen, dass sie diese Art der automatischen Umschaltung auf elektrisches Fahren mögen - das Auto denkt also wirklich für Sie.

"Ich habe einige Rückmeldungen erhalten, wie" es bringt ein Lächeln auf mein Gesicht ", wenn das [Auto] automatisch umschaltet. Natürlich [müssen] wir dies für den britischen Markt überwachen, aber da wir bereits mehrere Kundenkliniken dort durchgeführt haben, sollte das Verhalten so sein sei ziemlich ähnlich. "

Der Autohersteller bietet derzeit insgesamt 14 Elektrofahrzeuge an, die bis Ende 2023 auf insgesamt 25 Elektrofahrzeuge ansteigen werden. Die BMW Group geht davon aus, dass Elektrofahrzeuge im nächsten Jahr ein Viertel des Umsatzes und bis 2030 die Hälfte des Umsatzes ausmachen werden.

Schreiben von Dan Grabham.