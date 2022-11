Audi Q8 e-tron legt beim Update des Elektro-SUV-Flaggschiffs den Schwerpunkt auf Reichweite und Ladefunktion

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Vor vier Jahren wurde der Audi e-tron vorgestellt, das Modell, mit dem Audi den Startschuss für den Einstieg in die reine Elektromobilität gab - und mit der Einführung des Audi Q8 e-tron sollen einige der Mängel des ursprünglichen Modells behoben werden.

Erstens die Namensgebung. Als der Audi e-tron auf den Markt kam, wurde er als das erste Elektrofahrzeug von Audi positioniert. Der Name e-tron war nicht neu, er wurde bereits für den A3 e-tron im Jahr 2016 verwendet, der ein Plug-in-Hybrid war, aber es handelte sich um eine Neuverwendung der Nomenklatur - und nicht um eine, die nicht ganz eindeutig war.

Aber der Audi e-tron kam zusammen mit dem Audi Q8 auf den Markt, seinem größten SUV, der ein reiner Verbrenner ist. Die neue Namensgebung bringt diese beiden Modelle zusammen und macht deutlicher, wie die Positionierung im Verhältnis zu anderen Modellen - wie zum Beispiel dem Audi Q4 e-tron - ist.

Der Audi Q8 e-tron wird als SUV und als Sportback erhältlich sein, wobei letzterer mit einem abfallenden Dach für einen sportlicheren Look sorgt, aber auch bessere aerodynamische Eigenschaften aufweisen soll. Nach Angaben von Audi erhöht sich die Reichweite dank dieser Designänderung um 18 km.

Und Reichweite ist hier der Schwerpunkt, mit einer Spitzenreichweite von 582 km (361 Meilen), und das kommt von einer massiven Vergrößerung der Batterie. Der Audi Q8 55 e-tron verfügt über eine 106-kWh-Nutzbatterie (114-kWh-Brutto), die mit 170 kW geladen werden kann. Das ist eine der größten Batteriekapazitäten, die man derzeit in einem Elektroauto findet.

Sogar das Einstiegsmodell, der Audi Q8 50 e-tron, hat mit 89 kWh Nutzkapazität (95 kWh brutto) und 150 kW Ladeleistung eine riesige Batterie, was die Reichweite erheblich steigert.

Alle Modelle sind allradgetrieben, wobei das Basismodell 50 e-tron 250 kW im Boost-Modus bietet, während Audi eines seiner Markenzeichen - die Leistung - mit 300 kW bei den 55er-Modellen unter Beweis stellt.

Audi wird auch ein SQ-Modell in die Palette aufnehmen. Dabei handelt es sich um die sportliche Version mit dem Namen Audi SQ8 e-tron, die mit einer Dreifach-Motoranordnung ausgestattet ist und 370 kW Leistung bietet. Dabei steuern zwei Motoren unabhängig voneinander die Hinterräder und versprechen dank Torque Vectoring eine bessere Dynamik.

Die Erhöhung der Batteriekapazität ist das größte Problem, das wir mit dem ursprünglichen e-tron hatten. Bei all der Leistung, dem Komfort und der Raffinesse, die er bot, war die Reichweite ziemlich dürftig, manchmal konnte man kaum mehr als 200 Meilen Reichweite erzielen. Das lag einfach an der Größe und dem Gewicht des Autos - und die neuen Modelle werden dieses Problem überwinden, was eine wettbewerbsfähigere Positionierung für das Audi-Flaggschiff bedeutet.

An anderer Stelle hat sich Audi auf die Verbesserung der Aerodynamik konzentriert, um die Gesamteffizienz zu steigern, während es eine Reihe äußerer Designänderungen gibt, darunter neue Plaketten an der B-Säule und ein neues Nasendesign.

Der Audi Q8 e-tron wird in den USA und in Europa als kohlenstoffneutral zertifiziert sein, während im Innenraum recycelte Materialien verwendet werden. Ja, Ihr neues Audi SUV-Flaggschiff wird teilweise aus alten Plastikflaschen hergestellt.

Wie alle Audis wird er mit Technik vollgestopft sein. Besonders hervorzuheben ist die Remote-Parking-Funktion, mit der Sie das Auto per Smartphone-App einparken können, während er weiterhin das MMI-System von Audi nutzt, das sich über zwei Displays im Innenraum erstreckt und das Virtual Cockpit von Audi verwendet.

Der Audi Q8 e-tron wird im März 2023 auf den Straßen zu sehen sein. Die Preise beginnen bei 74.400 Euro, was etwa 65.000 Pfund oder 75.000 Dollar entsprechen würde.

Schreiben von Chris Hall.