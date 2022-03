Audi A6 Avant e-tron concept ist ein Auto, das man einfach haben will

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Für eine bestimmte Art von Autofahrern gibt es nichts, was die Leidenschaft so sehr weckt wie ein Kombi. In manchen Kreisen liebevoll Kombi genannt, in anderen Kombi, wählen manche Unternehmen einen anderen Begriff, um diesen Bereich aufregender zu machen - BMW nennt ihn Touring, Audi Avant.

Nicht, dass solche Fahrzeuge zusätzliche Aufregung bräuchten - schließlich sind sie die praktischsten Fahrzeuge auf der Straße, die viel Stauraum bieten, ohne zu einer Mischung aus SUV und Bus zu werden, und die effizienter sind als viele hochbeinige Konkurrenten.

Der Audi A6 Avant e-tron concept ist daher zu begrüßen, da der Bereich der Elektroautos bisher von Crossovern oder Kompaktmodellen dominiert wurde - und was wir wirklich wollen, ist ein Auto, das sowohl die Kinder als auch den Hund bequem transportieren kann.

Der Audi A6 Sportback e-tron wurde bereits vorgestellt (aber wir haben bereits Limousinen wie den BMW i4 und das Tesla Model S), daher ist der Avant interessanter, denn es gibt einen generellen Mangel an elektrischen Wagen.

Er steht auf der PPE-Plattform von Audi, bei der es nicht um Personenschutz, sondern um Leistung geht. Die Zahlen dieses Konzepts sind beeindruckend: Es verspricht eine Reichweite von 700 km (435 Meilen) und eine Ladeleistung von bis zu 270 kW, was zu den schnellsten gehört, die wir bisher gesehen haben.

Das würde eine Reichweite von 300 km (186 Meilen) in nur 10 Minuten Ladezeit bedeuten - vorausgesetzt, Sie finden ein Ladegerät, das diese Werte erreicht. Die Batterie wird voraussichtlich 100kWh groß sein.

Das Konzept ist mit zwei Motoren ausgestattet, die eine Leistung von 350 kW und ein Drehmoment von 800 Nm liefern.

Der Avant concept hat die gleiche Größe wie die aktuellen Audi A6-Modelle, aber hier gibt es das e-tron-Makeover mit Kameras anstelle der Außenspiegel und Designelementen, die man sonst in der e-tron-Flotte sieht.

Der lange Radstand hat den Vorteil, dass der Innenraum mehr Platz für die Passagiere bietet, da der Getriebetunnel im Innenraum entfällt.

Das Auto verfügt über eine ausgeklügelte Beleuchtung, die nicht nur über anpassbare OLED-Displays im hinteren Lichtbalken verfügt, sondern auch über LED-Projektoren an den Seiten, um die Beleuchtungsoptionen zu erweitern.

Wir haben noch keinen Blick auf den Innenraum geworfen, aber es würde uns nicht überraschen, wenn dieses Außendesign so ziemlich das ist, was wir in der Zukunft auf den Markt bringen werden - und das Design wird sich wahrscheinlich an die Audi-Formel halten, also erwarten Sie keine große optische Veränderung des Innenraums des Audi e-tron GT.

Wir erwarten, dass die ersten Autos, die auf der PSA-Plattform gebaut werden, im Jahr 2023 auf den Markt kommen.

Schreiben von Chris Hall.