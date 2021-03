Der Audi Q4 e-tron wird über ein AR-Heads-up-Display verfügen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Audi liebt Technik und es sieht so aus, als würde der kommende Audi Q4 e-tron voll davon sein. Aber das, was uns wirklich aufgefallen ist - entschuldigen Sie das Wortspiel -, war das Heads-up-Display (HUD) mit Augmented Reality (AR).

Heads-up-Displays sind in Autos nichts Neues. Viele Modelle bieten dem Fahrer Informationen an, die entweder auf die Unterseite der Windschutzscheibe oder auf eine kleine Glasscheibe oben auf dem Armaturenbrett projiziert werden.

Das war schon immer eine gute Lösung, war aber nie wirklich ein Game Changer. Oft müssen Sie immer noch nach unten schauen, um es anzusehen. Sie können also auch einfach auf das Armaturenbrett oder die zentrale Anzeige schauen, die größer und in der Regel besser ist, um die vollständigen Informationen anzuzeigen.

Augmented Reality - AR - hat jedoch einen Vorteil, den Audi nutzen möchte. Der Vorteil ist die Skalierbarkeit, die die Informationen in Ihre Augenlinie bringt, um das zu verbessern, was Sie auf der Straße vor Ihnen auf natürliche Weise sehen.

Dank einer cleveren Projektortechnologie, die Audi als PGU (Picture Generation Unit) bezeichnet, ist das Heads-up-Display in zwei Bereiche unterteilt. Es gibt einen Nahfeld-Informationsbereich, der im Wesentlichen den aktuellen HUDs in Autos entspricht, und den Fernfeld-AR-Bereich, der so aussieht, als ob er sich vor Ihnen auf der Straße befindet.

Audi sagt, dass es ungefähr 10 m vor dem Auto zu sein scheint, aber das ist natürlich nur ein AR-Trick, es befindet sich tatsächlich nur auf der Innenseite der Windschutzscheibe - und die wahrgenommene Entfernung dieser Informationen wird sich ändern, je nachdem, was es Ihnen sagt .

Im AR-Bereich können Sie Informationen in Ihre Sichtlinie einfügen, um hervorzuheben, wo Sie tatsächlich abbiegen müssen. Kein Pfeil, der die nächste Kreuzung anzeigt - er führt Sie tatsächlich zu der Kurve, die Sie machen müssen.

Das gleiche System kann Sie auch auf die richtige Spur führen und Ihnen visuelle Informationen geben, wenn Sie sich im adaptiven Kreuzfahrtassistenten befinden, oder Sie warnen, aufmerksam zu sein.

Audi bezeichnet die AR-Führung als Drohne - und das ist eine gute Möglichkeit, darüber nachzudenken. Stellen Sie sich eine Drohne vor, die vor dem Auto schwebt und Ihnen zeigt, wohin Sie fahren und welche Ausfahrt Sie nehmen müssen. Wenn Sie sich der Kurve nähern, nähern Sie sich der Drohne, aber wenn keine Kurve zu machen ist, geht die Drohne los und findet die nächste Kurve in der Ferne.

Das Auto verwendet das Bordradar, die Kameras und das GPS, um alle Daten zu erfassen und sicherzustellen, dass die angezeigten visuellen Informationen angezeigt werden. Das System läuft mit 60 Bildern pro Sekunde, daher sollte es auch schön und flüssig sein.

Wir würden erwarten, dass die AR-Funktionalität auf der Optionsliste von Audi steht, aber wir können es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Wir gehen davon aus, dass der Q4 e-tron eines dieser Autos sein wird, bei denen Sie die Navigation den Bordsystemen von Audi überlassen, anstatt Apple CarPlay oder Android Auto zu verwenden .

Der Audi Q4 e-tron wird voraussichtlich im Sommer 2021 vollständig auf den Markt kommen.

Schreiben von Chris Hall.