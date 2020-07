Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der neueste Audi Q5 verfügt über eine interessante Rücklichttechnologie, die je nach Situation die Signatur ändern und sogar aufhellen kann, wenn andere Autos im Stillstand zu nahe kommen.

Mithilfe der OLED-Panel-Technologie können die neuen Rücklichter vom Fahrer beim ersten Kauf des Autos angepasst werden - mit einer Auswahl von drei verfügbaren Signaturen.

Im "dynamischen" Audi- Fahrmodus wechseln die Lampen dann zu einer anderen Signatur.

Beleuchtungsanimationen können auch für verschiedene Szenarien aktiviert werden, z. B. das Verlassen oder Ankommen bei Ihnen zu Hause.

Die Lichter können auch aufhellen, wenn sich andere Autos von hinten nähern, während der Q5 steht, z. B. wenn Sie an einer Ampel warten. Pro Lampe gibt es 18 OLED-Segmente, die alle gleichzeitig aktiviert werden können, wenn ein anderer Verkehrsteilnehmer in einer Entfernung von bis zu zwei Metern erkannt wird.

Das Auto wechselt zu einer Standardbeleuchtungssignatur, sobald es sich wieder bewegt.

"Bisher haben wir die OLED-Segmentierung mit dem Audi TT RS und A8 für die Gestaltung der Signaturbeleuchtung verwendet. Dies hat sich mit dem Q5 geändert", sagte Dr. Werner Thomas, Projektmanager für OLED-Technologie bei Audi.

"Hier verwandeln sich die Rücklichter in eine Art Display auf der Außenhülle, das uns in Zukunft zahlreiche Möglichkeiten und Perspektiven in Bezug auf Design, Personalisierung, Kommunikation und Sicherheit bietet."

Schreiben von Rik Henderson.