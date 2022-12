Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das gerüchteweise angekündigte autonome Auto von Apple wird einem neuen Bericht zufolge nicht ganz so leistungsfähig sein, wie wir es erwartet hatten, und auch zu spät kommen.

Seit langem gibt es Gerüchte, dassApple ein selbstfahrendes Auto auf den Markt bringen will, möglicherweise schon im Jahr 2025. Einem neuen Bericht des gut vernetzten Mark Gurman von Bloomberg zufolge musste das Unternehmen seine Pläne jedoch revidieren. Das Auto wird nun nicht mehr so autonom sein, wie bisher gehofft.

"In einer bedeutenden Veränderung für das Projekt plant das Unternehmen nun ein weniger ehrgeiziges Design, das ein Lenkrad und Pedale enthält und nur auf Autobahnen voll autonome Fähigkeiten unterstützt", sagt Gurman unter Berufung auf ungenannte Quellen. Der frühere Plan sah ein Auto vor, das ohne die traditionellen Bedienelemente des Fahrers auskommt und überall allein fahren kann, aber das scheint nun vom Tisch zu sein.

Auch das ursprüngliche Zeitfenster für die Markteinführung im Jahr 2025 scheint aufgegeben worden zu sein - laut Gurman strebt der Projektleiter Kevin Lynch nun stattdessen das Jahr 2026 an. Lynch will nach Jahren der Prioritätsänderungen und sogar einiger Entlassungen für mehr Stabilität und eine Konzentration auf praktische Ziele sorgen", was bedeutet, dass Lynch jetzt die Erwartungen zurückschraubt", um sicherzustellen, dass das Auto tatsächlich auf den Markt kommt.

Gurman führt weiter aus, dass Apples selbstfahrende Technologie eine leistungsstarke Maschine mit dem Codenamen Denali enthalten wird, die auf bis zu vier der schnellsten Mac-Prozessoren von Apple basiert. Dieses System soll für die Massenproduktion bereit sein, aber auch hier wird vermutet, dass Apple die Produktion zurückfahren könnte.

Was die Preisgestaltung angeht, so sagt Gurman, dass Apple das Auto ursprünglich für mindestens 120.000 Dollar verkaufen wollte, aber das Unternehmen versucht nun, einen Preis um die 100.000-Dollar-Marke anzustreben - womit es sich genau in der Größenordnung des Tesla Model S und des Mercedes-Benz EQS befindet. Das macht es bei weitem nicht zu einem billigen Auto, aber die damit verbundene Technik könnte den Preis wert sein. Vorausgesetzt, das Zeitfenster für die Veröffentlichung im Jahr 2026 wird eingehalten.

Schreiben von Oliver Haslam.