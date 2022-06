Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple Carplay bekommt ein neues Aussehen und einen neuen Schwerpunkt.

Der neue Look, der sich am Design von WatchOS orientiert, verwendet Widgets und erstreckt sich sogar über das gesamte Armaturenbrett, sofern der Hersteller dies zulässt.

Apple hofft, dass es schließlich Ihr gesamtes Kombiinstrument versorgen wird - einschließlich der MPH-Anzeige und anderer Instrumente auf dem Armaturenbrett. Außerdem können Sie verschiedene Arten von Kacheln auswählen, die angezeigt werden sollen, z. B. das Wetter und sogar Smart-Home-Funktionen, um wichtige Informationen während der Fahrt sofort zu sehen.

Sie können auch wählen, ob Apple Maps auf dem Bildschirm hinter dem Lenkrad als Hintergrund für die Anzeigen laufen soll, während Kraftstoffinformationen (oder Batteriedetails) als separate Widgets abgelegt werden können.

Das neue Apple Carplay wird offiziell im Jahr 2023 eingeführt. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie rückwärtskompatibel es mit bestehenden Carplay-fähigen Fahrzeugen sein wird, obwohl Apple behauptet, dass über 90 Prozent aller in den USA hergestellten Autos die aktuelle Version unterstützen, so dass wir erwarten, dass das Unternehmen Anstrengungen unternimmt, um zumindest eine Version davon in diesen Fahrzeugen laufen zu lassen.

Hoffentlich werden dadurch auch App-Entwickler ermutigt, Carplay-Unterstützung in ihre Apps aufzunehmen. Einige wichtige Apps tun dies bereits, aber wir haben einige gefunden, die wir gerne integriert sehen würden.

Schreiben von Rik Henderson.