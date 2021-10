Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple plant, CarPlay zu erweitern, um jeden Aspekt des Fahrzeugs eines Besitzers zu steuern und als zentrales Bedienfeld zu fungieren, um alles von der Klimaanlage und dem Heizsystem des Autos, der Sitzausrichtung, dem Radio und mehr zu manipulieren.

Das Unternehmen beabsichtigt auch, die Software zu hosten, um Informationen über den Zustand des Fahrzeugs zu hosten, wie z. B. die Anzeige von Tachometer, Tankanzeige und Drehzahlmesser.

Berichten zufolge intern als "IronHeart" bezeichnet, stellt Mark Gurmans Bericht über Bloomberg fest, dass eine so tiefe Fahrzeugintegration die Zustimmung und Kooperation der Hersteller erfordern würde, um an Bord zu springen.

Angesichts der frühen Phasen der Entwicklung besteht außerdem immer die Möglichkeit, dass Apple das Projekt letztendlich komplett aufgibt.

Der Schritt klingt definitiv so, als würde Apple einen weiteren Schritt unternehmen, um tatsächlich den Anschein eines vielgerüchteten Apple Car zu erwecken, und während das Unternehmen ein maßgeschneidertes, im eigenen Haus gebautes, vollwertiges Fahrzeug physisch herausbringt, ist es höchstwahrscheinlich zumindest ein komplettes Fahrzeug Jahrzehnt entfernt, sind die ersten Schritte zweifellos in Arbeit.

In letzter Zeit hat Apple neben CarPlay mehr öffentliche Sprünge in den Automarkt gemacht. In den letzten Jahren hat das Unternehmen damit begonnen, CarKey voranzutreiben, eine digitale NFC-basierte Karte, die Sie Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch hinzufügen können, mit der Sie Ihr Auto öffnen und starten können, ohne dass ein herkömmliches physisches Gerät erforderlich ist.

