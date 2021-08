Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Hochrangige Branchenquellen haben Reportern der Korea Times mitgeteilt, dass Führungskräfte von Apple in letzter Zeit im Land waren, um über zukünftige Pläne für die Herstellung von Elektroauto-Komponenten zu verhandeln und zu diskutieren.

Die Branche der Elektrofahrzeuge (EVs) wächst schnell, und wenn Apple seinen Status als reichstes Unternehmen der Welt behaupten will, ist es auf dem Papier sicherlich sinnvoll, in einen so lukrativen Markt wie Autos zu expandieren.

Begründete Lecks darüber, wie ein Apple Car aussehen könnte, eine Vorform oder etwas anderes dieser Art ist jedoch so gut wie ausgestorben. Apple führt für seine internen Tests von selbstfahrenden Autos mit seinen eigenen LiDAR-Einheiten ziemlich offen Straßentests durch, aber diese Module werden auf jedem Standard-Lexus von einem Autoparkplatz installiert.

Laut dem Bericht der Korea Times waren Apple-Exe "zu Geschäftsgesprächen mit seinen koreanischen Partnern im Halbleiter- und Displaysektor in Korea [und jetzt] sucht das Unternehmen nach Geschäftspartnern in Korea für sein EV-Geschäft".

Insider spekulieren, dass Apple Meetings auf "fortgeschrittener" Ebene mit anderen Vorgesetzten von SK Innovation abgehalten hat - dem Zweig von LG, der Elektroautobatterien herstellt.

Eine der Möglichkeiten, wie Apple sich von der EV-Konkurrenz abheben möchte, besteht darin, Lithium-Eisenphosphat-Batterien, auch bekannt als LFP-Batterien, zu beziehen, im Gegensatz zu den traditionell verwendeten Lithium-Ionen-Batterien, die in fast jedem einzelnen heute erhältlichen Gerät enthalten sind.

LFP-Batterien gelten als langlebiger, da sie mehr Ladezyklen bewältigen können als typische Li-Ionen-Einheiten, aber sie haben auch eine geringere Anfangsenergiedichte im Vergleich zu einer Li-Ionen-Einheit gleichen Gewichts und Größe. Sie sollen auch viel sicherer und weniger anfällig für Überhitzung sein, was ganz oben auf der Prioritätenliste von Apple stehen muss.

Der vielleicht wichtigste Aspekt dieser Batterien ist jedoch, dass sie weder Nickel noch Kobalt enthalten – zwei Ressourcen, die im Allgemeinen massiven Lieferengpässen ausgesetzt sind und eine schnelle Massenproduktion erheblich erschweren würden.

Apple wäre nicht der Erste, der diese neue LFP-Batterietechnologie auf den Markt bringen würde, da Tesla sie bereits verwendet, aber nur in einer sehr kleinen Charge von in China hergestellten Models 3 und Y. CEO Elon Musk twitterte jedoch, dass das Unternehmen dies plant in naher Zukunft einen vollständigen Übergang von Lithium-Ionen zu LFP zu vollziehen.

Nickel ist unser größtes Anliegen, um die Produktion von Lithium-Ionen-Zellen zu skalieren. Deshalb stellen wir Serienautos auf eine Eisenkathode um. Viel Eisen (und Lithium)! — Elon Musk (@elonmusk) 25. Februar 2021

Was das voraussichtliche Erscheinungsdatum von Apple Car betrifft, planen Sie nicht, bis mindestens 2025 etwas aus dem Unternehmen zu sehen, da der zuverlässige Apple-Analyst Ming-Chi Kuo behauptet, dass die Entwicklung von Apple Car mit dem Cupertino noch in den Kinderschuhen steckt Gigant, der eine Markteinführung erst 2028 oder darüber hinaus anstrebt.

