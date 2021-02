Die neuesten Gerüchte über Apple Car deuten auf die Lieferkette in Japan hin

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Gerüchte über Apple Car sind in der Phase "Kein Rauch ohne Feuer" und jetzt wurde berichtet, dass Apple mit zahlreichen japanischen Unternehmen in der Lieferkette Verträge aushandelt.

Der Bericht stammt von Nikkei, der zufolge mindestens sechs Unternehmen an der Herstellung von Fahrzeugelementen beteiligt sind. Anfang dieser Woche wurde darauf hingewiesen, dass Apple im Begriff ist, mit Hyundai einen Vertrag über 3,6 Milliarden US-Dollar abzuschließen, um das Fahrzeug in den USA im West Point-Werk von Kia in Georgia zu montieren.

Nikkei berichtet jedoch auch, dass die Zulieferer aufgrund der strengen Bestimmungen von Apple und des von Apple verwendeten Modells - einer horizontalen Arbeitsteilung -, das auch bei der Herstellung seiner anderen Produkte verwendet wird, weiterhin davon überzeugt sein müssen, dass sie sich den Bemühungen von Apple Car anschließen können. Im Wesentlichen wird die gesamte Produktion in kleinere Einheiten aufgeteilt, damit sie leichter verwaltet werden kann und von mehreren Lieferanten bearbeitet werden kann.

Apple hat eine Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Yokohama und die Lieferkettenbemühungen werden offenbar von dort aus geleitet.

Die Lieferanten des Projekts sind wahrscheinlich nicht so begeistert von einer Hintergrundrolle in dem Projekt, und tatsächlich hat sich Hyundai offenbar über den von Reuters gemeldeten Deal "gequält" , vor allem, weil die Partnerschaft zu einem Mühlstein werden und möglicherweise seine eigenen EV-Bemühungen untergraben könnte.

Berichten zufolge wird das neue Fahrzeug höchstwahrscheinlich die E-GMP-Plattform von Hyundai verwenden. In den nächsten Jahren sind bereits mindestens 23 Hyundai- und Kia-Modelle für diese Plattform in Vorbereitung.

Schreiben von Dan Grabham.