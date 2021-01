Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Letzte Woche wurde berichtet, dass Apple ein selbstfahrendes Elektrofahrzeug entwickelt und mit Hyundai sowie einer Reihe anderer EV-Hersteller gesprochen hat. Nun sind weitere Beweise dafür aufgetaucht, dass diese Gerüchte gültig sind.

Laut The Verge hat Apple Anfang 2020 Treffen mit dem kalifornischen EV-Startup Canoo für sein eigenes Projekt für Elektrofahrzeuge abgehalten. Unter Berufung auf anonyme Personen, die mit den Diskussionen vertraut sind, wurde in dem Bericht behauptet, Apple und Canoo hätten über Investitions- und sogar Akquisitionsoptionen gesprochen.

Berichten zufolge hat Canoos "skalierbare Plattform oder Skateboard für Elektrofahrzeuge" das Interesse von Apple geweckt. Es integriert die Elektronik des Autos für eine flexible Kabine mit Steer-by-Wire-Technologie, obwohl diese Technologie in der Branche "noch nicht weit verbreitet" ist. Canoo will offenbar den Investitionsweg einschlagen, was wahrscheinlich dazu führte, dass die Gespräche zwischen den Unternehmen auseinander fielen.

Denken Sie daran, Reuters berichtete letzte Woche, dass das in Cupertino ansässige Unternehmen mit Hyundai über die Herstellung eines selbstfahrenden Elektrofahrzeugs gesprochen hat, dessen Einführung bereits 2024 geplant ist. Dies alles ist Teil von Apples lang gerüchteweise Bemühungen mit dem Codenamen Project Titan. Es wird angenommen, dass Apple Treffen mit einer Reihe von Autoherstellern abhält, von Canoo bis Hyundai, um Design und Fertigung auszulagern.

Beachten Sie, dass Hyundai und Canoo beide Anfang 2020 Muster für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen entwickelt haben, dieses Projekt jedoch offenbar nichts mit Apples Plänen zu tun hat.

Canoo wurde Ende 2017 gegründet. Es verlor 2019 182,3 Millionen US-Dollar und ging 2020 mit nur 29 Millionen US-Dollar in den Namen, wie kürzlich bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde . Außerdem wurde ein Darlehen in Höhe von 7 Mio. USD aus dem Pandemie-Gehaltsscheck-Schutzprogramm der Regierung aufgenommen.

Schreiben von Maggie Tillman.