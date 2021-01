Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple befindet sich Berichten zufolge in Gesprächen mit Hyundai über die Herstellung eines autonomen Elektrofahrzeugs. Der koreanische Autogigant bestätigte dies sogar, überarbeitete jedoch auch seine Aussagen, um sich möglicherweise vor dem Zorn Cupertinos zu retten.

Die Korea Economic Daily berichtete am Donnerstag erstmals über ihre "frühen" Diskussionen. Hyundai bestätigte Bloomberg später die Entwicklung und sagte: "Apple und Hyundai sind in Diskussion, aber da es sich in einem frühen Stadium befindet, wurde nichts entschieden." Hyundai sagte gegenüber CNBC weiter : "Wir verstehen, dass Apple mit einer Vielzahl globaler Autohersteller, einschließlich Hyundai Motor, im Gespräch ist."

Als Reaktion auf diese Berichte stiegen die Aktien der Hyundai Motor Company während des Handels am Freitag an der Korea Exchange um mehr als 20%.

Pocket-lint versuchte jedoch, Hyundai zu kontaktieren, und ein Sprecher lehnte einen Kommentar ab. Und jetzt weicht das Unternehmen von seinen ersten Kommentaren zurück. Am späten Donnerstag hat Hyundai seine Aussagen gegenüber den Medien aktualisiert und gibt sorgfältig zu, dass nur von einer Reihe von Unternehmen Anfragen für eine mögliche Zusammenarbeit eingegangen sind. Hyundai entfernte ausdrücklich jede Erwähnung von Apple.

"Wir haben von verschiedenen Unternehmen Anfragen nach einer möglichen Zusammenarbeit bezüglich der Entwicklung autonomer Elektrofahrzeuge erhalten", erklärte Hyundai gegenüber Bloomberg . Es wurden keine Entscheidungen getroffen, da sich die Diskussionen in einem frühen Stadium befinden. “ Bloomberg bemerkte, dass Hyundai durch die anfängliche Benennung von Apple "den Zorn" von Apple riskiert, das für seine Geheimhaltung gegenüber Produkten und Partnerschaften bekannt ist.

Im vergangenen Monat berichtete Reuters , dass Apples seit langem gemunkelte Initiative für Elektroautos, die als Project Titan bezeichnet wird, noch in Arbeit ist und die Entwicklung eines autonomen Elektrofahrzeugs plant. Das Auto wird jedoch voraussichtlich erst 2024 auf den Markt kommen.

In der Zwischenzeit hat Hyundai im vergangenen August seine eigene EV-Marke Ioniq auf den Markt gebracht und plant, in den nächsten vier Jahren drei vollelektrische Fahrzeuge anzubieten.

