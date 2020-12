Apple Car: Was passiert mit Apples autonomer Autotechnik?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sie haben die Gerüchte gehört: Apple versucht, das Auto zu revolutionieren, oder zumindest deuten alle Lecks und Gerüchte darauf hin. Und anstatt ein völlig autonomes Fahrzeug in der Entwicklung zu sein, deuten Gerüchte darauf hin, dass es ein Personenkraftwagen sein wird, den die Leute kaufen können.

In mehreren Berichten der letzten Jahre wurde behauptet, Apple habe nicht nur ehemalige Tesla-Mitarbeiter abgeworben und Kfz-Experten eingestellt, sondern auch heimlich ein Forschungslabor eingerichtet, in dem Hunderte von Apple-Mitarbeitern an einem Projekt mit dem Codenamen Titan arbeiteten, obwohl es später einen großen Einfluss hatte Entlassungen aus dem Projekt.

Folgendes müssen Sie wissen.

Das Projekt Titan ist ein Versuch, autonome Fahrsysteme zu entwickeln

Es begann als Elektroauto-Projekt

Apple begann 2014 mit der Arbeit an " Project Titan " und hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt fast 1.000 Mitarbeiter, die in einem geheimen Labor in der Nähe des Hauptsitzes von Cupertino ein Elektrofahrzeug entwickelten.

Das Projekt wurde, wenn Sie so wollen, mit Führungsdrama und anderen Problemen verflucht, die dazu führten, dass Apple es pausierte und Hunderte von Mitarbeitern entließ. Im Jahr 2016 wurde der langjährige Manager Bob Mansfield neu eingestellt , um die Bemühungen zu leiten. Mansfield verlagerte den Fokus von Apple auf ein autonomes Fahrsystem.

Während die Führung von Titan zu Giannandreas Gruppe für KI und maschinelles Lernen gewechselt ist, gibt es weiterhin Gerüchte, dass Apple 2024 ein Tesla-ähnliches Auto auf den Markt bringt.

Während einige sagen, Apple entwickle nur selbstfahrende Technologie, behaupten andere immer noch, dass sich ein Auto in der Entwicklung befindet, und berichten, dass Apple Kontakte zur Lieferkette hergestellt hat. Es ist schwierig, sich so oder so sicher zu sein, obwohl natürlich jedes Auto, das Apple auf den Markt gebracht hat, die gesamte selbstfahrende Technologie nutzen würde, die entwickelt wird. Im Dezember 2020 zitierte Reuters zwei Personen, mit denen es über das Projekt gesprochen hatte. Sie schlugen vor, dass ein Apple-Fahrzeug bis 2024 in Produktion sein wird.

Arbeiten Sie an der Entwicklung des Betriebssystems in Kanada

Tests fanden auch auf kanadischen Straßen statt

Im Jahr 2019 kaufte Apple Drive.ai

Apple hat anscheinend mehrere Teams, die an verschiedenen Teilen der Software arbeiten. In Kanada gibt es beispielsweise ein Team, das das Basisbetriebssystem entwickelt. Apple erhielt 2017 vom kalifornischen DMV die Erlaubnis, selbstfahrende Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen mit mehreren 2015 von Hertz geleasten Lexus RX450h SUV zu testen.

Apple hat mehrere Lexus-SUVs mit einer Reihe verschiedener Sensoren ausgestattet, auf denen die selbstfahrende Software ausgeführt wird. Es arbeitet auch an einem selbstfahrenden Shuttleservice, der Mitarbeiter zwischen den Apple-Büros im Silicon Valley transportieren soll.

Im Juni 2017 bestätigte Tim Cook, CEO von Apple, dass Apple sich auf autonome Systeme konzentriert, und schlug vor, die Arbeit für andere Anwendungen außerhalb des Autos zu verwenden. "Autonome Systeme können auf verschiedene Arten eingesetzt werden - ein Fahrzeug ist nur eines, aber es gibt viele verschiedene Bereiche. Und damit möchte ich nicht weiter gehen", erklärte Cook.

Im Juni 2019 stellten wir mit Sicherheit fest, dass Apple immer noch an einer autonomen Bewegung interessiert war, da es Drive.ai kaufte, ein Startup, das Pilotprogramme für autonome Fahrzeuge in Texas durchgeführt hatte. Das Unternehmen stellte den Betrieb ein, aber Apple hat die Fahrzeuge und Ingenieure übernommen.

Laut Analysten Morgan Stanley wird Apple im Jahr 2020 fast 19 Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung ausgeben, was rund einem Fünftel der gesamten F & E-Ausgaben in der Autoindustrie entspricht (rund 100 Milliarden US-Dollar). In der Tat faszinierend.

Die neuesten Gerüchte rund um Apples Autoprojekt.

Reuters sprach mit zwei Personen in der Nähe von Project Titan und berichtet, dass das Apple-Auto bis 2024 mit einer "Next Level" -Batterietechnologie mit reduzierten Kosten und größerer Reichweite in Produktion sein wird. Um Zweifel zu vermeiden, sagen die Quellen, dass das Fahrzeug zunächst ein Personenkraftwagen für den Massenmarkt sein wird.

Ein Bericht von Digitimes legt nahe, dass Apple eine Autofabrik gegründet hat und Zulieferer etabliert. Es gibt den Vorschlag, dass TSMC für selbstfahrende Autochips beteiligt sein wird. Die Komponentenindustrie sagt Berichten zufolge, dass das Apple-Auto Tesla ähnlich sein wird und dass der Zeitplan einen Start von 2024 bis 25 vorschlagen würde.

In einem Bericht von Bloomberg wird detailliert beschrieben, dass sich die selbstfahrende Autoeinheit unter der Kontrolle von John Giannandrea, Apples Manager für künstliche Intelligenz, bewegt hat.

Laut einem Forschungsbericht von Morgan Stanley muss Apple "das Design, den Mut und die Erfahrungen und Dienstleistungen auf der Plattform kontrollieren". Bedeutet das also, dass ein ganzes Fahrzeug selbst entwickelt wird? Wahrscheinlich nicht, aber das Potenzial ist da.

Vielleicht relevant, vielleicht auch nicht, aber Apple hat ein Patent angemeldet, um den Farbton von Fenstern in "Fahrzeugen und Gebäuden" mithilfe mehrerer Schichten im Glas anzupassen. Apple verweist in der Patentanmeldung mehrfach auf Fahrzeuge.

Apple hat Drive.ai gekauft , ein Startup, das Pilotprogramme für autonome Fahrzeuge in Texas durchführt. Während Drive.ai seinen eigenen Betrieb einstellte, verfügt Apple nun über die Flotte autonomer Autos und anderer Vermögenswerte von Drive.ai, einschließlich Ingenieure.

Die Wiedereinstellung von Teslas Doug Field könnte bedeuten, dass die Pläne von Apple Car wieder ganz vorne mit dabei sind. Field verließ Apple 2013, um mit Tesla zusammenzuarbeiten, und war für die Modell 3-Produktion bei der Elektroautofirma verantwortlich.

Tony Fadell, der als "Vater des iPod" bekannt ist, erschien im Bloomberg TV , um seine Zeit bei Apple zu besprechen. Während des Interviews gab er bekannt, dass er 2008 mit dem ehemaligen Apple-CEO Steve Jobs darüber sprach, wie Apple ein Autoprojekt angehen könnte.

Aber Apple hatte damals nicht genug Ressourcen für ein solches Projekt. Fadell erklärte: "Wir hatten ein paar Spaziergänge, und dies war im Jahr 2008, wenn wir ein Auto bauen würden, was würden wir bauen? […] Wir würden uns ansehen, was ein Armaturenbrett sein würde, welcher Sitz wie sein würde Würden Sie es tanken oder mit Strom versorgen, aber am Ende war es immer so: "Wir sind so beschäftigt, wir sind so eingeschränkt. Sie wissen. Es wäre großartig, es zu tun, aber wir können nicht."

Das elektrische Motorrad-Startup Mission Motors stellte den Betrieb ein und beschuldigte Apple laut Reuters , sein Schlüssel-Talent aufgegriffen zu haben . Apple hat sechs Ingenieure des in San Francisco ansässigen Startups abgeworben, aber nie versucht, Mission Motors direkt zu übernehmen. Berichten zufolge haben sich die Ingenieure auf elektrische Antriebssysteme und Batteriealgorithmen zum Laden und Kühlen spezialisiert.

Berichten zufolge hat Apple mehr als ein Jahr lang untersucht, ob ein Apple Car-Projekt überhaupt realisierbar ist. Das Unternehmen muss gedacht haben, dass es sich lohnt, etwas mehr zu erkunden, denn laut dem Wall Street Journal haben die Projektleiter das sogenannte Apple Car-Team auf über 600 Personen verdreifacht. Es wurde angenommen, dass Apple seine Bemühungen zum Bau eines Elektroautos verstärkt und sogar einen Schiffstermin für 2019 festlegt.

Laut The Guardian hatte Apple im August 2015 ein Treffen mit kalifornischen Beamten für autonomes Fahren. Dies war vermutlich auf eine Untersuchung zum Erwerb einer stillgelegten Militärbasis mit vielen Straßen für autonome Autotests zurückzuführen. Apple stellte auch einen technischen Programmmanager ein - etwas, das normalerweise im Unternehmen passiert, wenn ein Projekt bereit ist, das Labor zu verlassen.

Laut The Guardian suchte Apple nach Standorten, um ein selbstfahrendes Auto zu testen. Diese Informationen wurden laut einer Anfrage des Gesetzes über öffentliche Aufzeichnungen bekannt gegeben. In einer der E-Mails, die über die Anfrage erhalten wurden, bat ein Apple-Ingenieur GoMentum, einen 5.000 Hektar großen ehemaligen Marinestützpunkt, um "Verständnis für das Timing und die Verfügbarkeit des Raums". Apple bat auch um ein Layout / Fotos des Geländes.

Laut The Financial Times hat Apple Experten für Fahrzeugtechnik und Fahrzeugdesign - darunter Ingenieure für Fahrzeugdynamik - angeworben, um in seinem neuen "streng geheimen Forschungslabor" zu arbeiten. Dann behauptete das Wall Street Journal , Apple habe Doug Betts eingestellt, der einst als Senior Vice President der Chrysler Group fungierte, wo er als globaler Betriebsleiter für Produktservice und Qualität verantwortlich war.

Darüber hinaus hatte Apple den ehemaligen Tesla-Vizepräsidenten für Fahrzeugtechnik, Chris Porritt, eingestellt, der früher Chefingenieur von Aston Martin war. Apple stellte auch Paul Furgale ein, den stellvertretenden Direktor des Autonomous Systems Lab der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Apple suchte noch mehr Experten mit Robotik- und Maschinenerfahrung, wobei Furgale angeblich sowohl Studenten als auch Forscher rekrutierte

In einem anderen Bericht von Reuters wurde bekannt, dass der Elektroautobatteriehersteller A123 Systems Apple verklagt hat, weil er seine Top-Ingenieure seit Juni 2014 aggressiv abgeworben hat. Diese Ingenieure halfen Apple offenbar beim Aufbau einer großen Batteriesparte. Das Manger Magazine berichtete sogar, dass Apple sich mit BMW getroffen habe, weil es das i3-Fahrzeug als Basis für sein eigenes Elektroauto verwenden wollte.

Die Financial Times fügte dem Chor hinzu, dass ein Team von Apple-Mitarbeitern in einem neuen Forschungslabor an einem streng geheimen Ort in der Nähe des Apple-Hauptsitzes in Cupertino nach Automobilprodukten forschte. Das Team wurde von erfahrenen Managern der iPhone-Einheit von Apple geleitet. Das Wall Street Journal belastete alle Spekulationen und fügte hinzu, dass Apple ein Elektrofahrzeug mit dem Codenamen Titan herstelle.

Ein namenloser Apple-Mitarbeiter sagte gegenüber Business Insider , Apple arbeite an etwas, das "Tesla einen Lauf um sein Geld geben wird". Laut Bloomberg Business versuchten Apple und Tesla auch, hochrangige Mitarbeiter voneinander zu rekrutieren, obwohl Tesla zu dieser Zeit den Kampf gewann, indem er Berichten zufolge mindestens 150 ehemalige Apple-Mitarbeiter schnappte. Musk prahlte auch öffentlich damit.

