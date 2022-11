Der erste Autoalarm von Ring könnte schon bald verfügbar sein

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die vor zwei Jahren angekündigte Ring-Autoalarmanlage könnte kurz vor der Markteinführung stehen, obwohl das Unternehmen noch keinen Termin bestätigt hat.

Als Amazon den Autoalarm im September 2020 ankündigte, sagte es nicht viel darüber, wann er erhältlich sein würde. Es bestätigte jedoch, dass es 59,99 US-Dollar kosten würde, obwohl es möglich ist, dass sich dieser Preis aufgrund der Inflation geändert hat.

Zwei Jahre später hat Ring nun ein Bild des Geräts in die neueste Ring-Android-App eingefügt und Anfang dieser Woche auch die FCC über das Produkt informiert. Das deutet darauf hin, dass das Produkt nun näher denn je an der Auslieferung ist, aber wir müssen auf die offizielle Bestätigung warten, bevor wir uns zu sehr freuen können.

Das Produkt sieht aus einer Reihe von Gründen vielversprechend aus. Es wurde bereits bestätigt, dass es sich um ein kleines Gerät handelt, das an den OBD-II-Anschluss eines Autos angeschlossen wird und dann über Amazon Sidewalk, ein stromsparendes Mesh-System, das durch all die Amazon Echo-Geräte in den Haushalten ermöglicht wird, mit dem Internet verbunden wird.

Was die Funktionen betrifft, so erhalten die Nutzer Benachrichtigungen, wenn z. B. eine Beule erkannt wird, und es besteht auch die Möglichkeit, aus der Ferne eine Sirene auszulösen.

In Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Autos bereits über eingebaute Alarme verfügen, sind es die Benachrichtigungen, die die Ring-Autoalarmanlage so interessant machen. Es ist zu erwarten, dass bis zur Auslieferung des Geräts noch weitere Funktionen hinzukommen werden, aber auch hier müssen wir auf eine Ankündigung warten, um sicher zu sein.

Schreiben von Oliver Haslam.