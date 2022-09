Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Amazon hat eine zweite Generation von Echo Auto angekündigt, die komplett überarbeitet wurde, um einfacher im Auto montiert werden zu können.

Es ist viel schlanker als das ursprüngliche Gerät und wird mit einer neuen Klebehalterung geliefert, damit Sie es überall anbringen können.

Es sind jetzt fünf Mikrofone eingebaut, sodass es Ihre Befehle besser über Straßengeräusche, die Klimaanlage oder Musik hören kann.

Natürlich verwendet es dasselbe Alexa-System wie zuvor, obwohl auch dieses mit neuen Funktionen im Fahrzeug optimiert wurde. Sie können zum Beispiel mit Ihrer Stimme Pannenhilfe anfordern.

Sagen Sie einfach: "Alexa, rufe Pannenhilfe an", und das System kontaktiert einen Amazon-Agenten, der in Ihrem Namen Hilfe anfordert.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Damit das funktioniert, benötigen Sie natürlich eine Online-Verbindung in Ihrem Fahrzeug, in der Regel durch Verbindung mit Ihrem Telefon. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie damit jedoch Ihre Smart-Home-Geräte steuern, sofort Musik abspielen und all die anderen unterhaltsamen Funktionen nutzen, die Sie normalerweise mit einem Alexa-Gerät erhalten.

Amazons neues Echo Auto-Gerät wird in den USA 54,99 US-Dollar kosten und kann ab heute vorbestellt werden. Es wird nächsten Monat ausgeliefert.

Ebenfalls auf der September-Veranstaltung von Amazon angekündigt wurde der Kindle Scribe, das erste Gerät des Unternehmens, das mit einem Stift ausgestattet ist und auf dem geschrieben werden kann. Sie können hier mehr darüber lesen.

squirrel_widget_12855902

Schreiben von Rik Henderson.