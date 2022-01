Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während der CES 2022 kündigte Amazon an, dass seine Plattform „Fire TV for auto “ in diesem Jahr zu mehr Autos kommt.

Ende letzten Jahres war Stellantis der erste Autohersteller, der Fire TV als Unterhaltungssystem im Auto einsetzte. Es ist in den Wagoneer und Grand Wagoneer integriert. Jetzt hat Amazon angekündigt, dass Fire TV für Autos für den Jeep Grand Cherokee und Chrysler Pacifica verfügbar sein wird. Es wird auch in die 2022er Modelle des Ford Explorer und Lincoln Navigator eingebaut sein.

Jeder Autohersteller kann sein Fire TV auch für das Autoerlebnis anpassen.

"Fire TV verfügt über das Know-how, um Integrationen mit jedem Autohersteller zu erstellen und Audiosysteme und Komfortsteuerungen zu integrieren, die auf die Bedürfnisse von Marke und Kunden zugeschnitten sind. Für Ford, Jeep, Chrysler, Lincoln und andere werden Sie also eine Reihe einzigartiger Funktionen sehen an Kunden geliefert", sagte Amazon.

Fire TV für Auto ist ein Infotainment-Erlebnis, das Alexa freihändig bietet, sodass Sie beispielsweise Inhalte durch Sprechen von Befehlen wiedergeben können.

Stellen Sie sich vor, Ihr Auto hat mehrere Bildschirme, Sie können ganz einfach einen Film abspielen, den Kinder hinten sehen können. Mit Fire TV für Auto können die Fondpassagiere sogar einzelne Inhalte auf jedem Display ansehen und entweder über Bluetooth, kabelgebundene Kopfhörer oder die Lautsprecher des Autos hören.

In den USA sind über eine Million TV-Sendungen und Filme (auch von Prime Video ) verfügbar. Amazon hat sogar personalisierte Profile aktiviert. Es ist auch erwähnenswert, dass Fire TV für Auto Downloads für die Offline-Anzeige unterstützt, wenn die Mobilfunksignale auf Reisen nicht stark genug sind.

Aber das Beste daran ist vielleicht, dass Sie einen Film in Ihrem Auto beenden und dann in Ihr Haus gehen und dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben.

Ein weiterer netter Trick: Wenn Sie zu Hause eine Ring Video-Türklingel haben , können Sie „Alexa, zeig mir die Haustür“ fragen und den Video-Feed aus Ihrem Auto sehen.